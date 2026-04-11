Αργύρης Αγγέλου: Υπήρχε μια υπερβολή που σε «έπνιγε», μας έπαιρναν τηλέφωνο στις 03:00 το βράδυ

Ο Αργύρης Αγγέλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και μίλησε για την αγάπη του κόσμου, τον τρόπο που διαχειρίζεται τα social media και τα μελλοντικά του σχέδια στο χώρο της υποκριτικής. Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε πως την περίοδο της σειράς «Στο Παρά Πέντε» υπήρξαν ακραίες εκδηλώσεις αγάπης, που τον είχαν κάνει να αισθανθεί άβολα. Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά και ο ίδιος απολαμβάνει την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου για τη δουλειά του.

Ο Αργύρης Αγγέλου αναφέρθηκε στην ανθρωποφαγία που συχνά υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζεται από αυτή, ενώ παράλληλα σχολίασε ότι τα social media τα χρησιμοποιεί για να προβάλλει περισσότερο τη δουλειά του.

Σχετικά με το αν απολαμβάνει το γεγονός ότι ο κόσμος του δείχνει αγάπη, ο Αργύρης Αγγέλου ανέφερε πως «Μου αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση και ο τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Απολαμβάνω πολύ την επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί τώρα είναι η ουσία αυτής της διαδικασίας. Τότε υπήρχε μια υπερβολή που καμιά φορά σε έπνιγε».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «Τώρα που τα πράγματα έχουν πάρει τη θέση τους – το “Παρά Πέντε” επιβίωσε στον χρόνο, όπως και οι “Σαββατογεννημένες” – ο κόσμος σε αγαπάει πιο ουσιαστικά και είναι πολύ συγκινητικό. Τώρα το χαίρομαι, τότε δεν είμαι σίγουρος αν το χαιρόμουν όπως του έπρεπε. Στο “Παρά Πέντε” ήταν ακραία ακόμα και η αγάπη του κόσμου. Θυμάμαι ότι βρίσκανε τα τηλέφωνά μας και μας έπαιρναν στις 03:00 το βράδυ».

Όσον αφορά το αν επηρεάζεται από τα σχόλια ορισμένων στα social media, ο γνωστός ηθοποιός ήταν ξεκάθαρος: «Όχι, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τα block. Ο λογαριασμός μου απευθύνεται σε κάποιον που θέλει να με γνωρίσει και να γνωρίσει τη δουλειά μου. Αν δεν θέλει, τον βγάζω από τη δύσκολη θέση!

Γενικά τα social μου, τα χρησιμοποιώ πολύ για τη δουλειά μου, το κομμάτι προσωπική ζωή και κλειδαρότρυπα μπορεί να υπάρξει μια περίοδος που το επιτρέπω να συμβαίνει, αλλά με ένα όριο. Συνήθως η κλειδαρότρυπά μου είναι η κουζίνα μου και άντε το καλοκαίρι να ανεβάσω κάτι από κάποια παραλία. Μέχρι εκεί. Ξέρει κάποιος ότι αν θέλει να συνυπάρχουμε στο διαδίκτυο θα ξέρει ότι θα δει το κομμάτι της δουλειάς μου και τα παρασκήνια αυτής».