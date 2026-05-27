O Σάκης Αρσενίου επισκέφθηκε το Άγιο Όρος: «Ευχαριστώ την Παναγία για όλο αυτό που έζησα»

Για πρώτη φορά στη ζωή του ο Σάκης Αρσενίου πήγε στο Άγιο Όρος και έζησε μία μοναδική εμπειρία.

Ο γνωστός τραγουδιστής την Τρίτη (26.05.2026) δημοσίευσε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Ο Σάκης Αρσενίου εξομολογήθηκε ότι βιώσει πρωτόγνωρες στιγμές και ευχαρίστησε όσους συνάντησε εκεί.

«Ευχαριστώ την Παναγία για όλο αυτό που έζησα για πρώτη φορά στο περιβόλι της! Ότι και να πω… ότι και να εξηγήσω είναι λίγο για ότι συμβαίνει σε κάποιον που πατάει το πόδι του στο Άγιον Όρος!

Ένα θα πω μονάχα, η πίστη μας είναι ολοζώντανη. Εις το επανιδείν. Υ.Γ. Νικόλα και Σωτήρη ξέρετε εσείς. Coming soon», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Αρσενίου.

Σημειώνεται ότι ο Σάκης Αρσενίου παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 την αγαπημένη του Λαμπρινή Πλεύρη. Ο τραγουδιστής και η αγαπημένη του ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στον στον Ιερό Ναό της Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, παρουσία στενών συγγενών και φίλων τους. Ο θρησκευτικός γάμος τους, έγινε 1,5 χρόνο μετά τη γέννηση του γιου τους.