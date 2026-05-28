Ρένος Χαραλαμπίδης: Έχω ακούσει παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, ενώ ακόμα και σήμερα δίνω οντισιόν

«Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς», ανέφερε ο ηθοποιός
O Ρένος Χαραλαμπίδης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Για την απουσία από την μυθοπλασία αλλά και για τις οντισιόν για έναν ρόλο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ρένος Χαραλαμπίδης στη συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με αυτή τη μεγάλη διαδρομή στην υποκριτική, γιατί δεν κάνει μυθοπλασία πια;

Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ.

Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου.

Και το αποδέχεσαι;

Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει…

Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό.

