Θάνος Λέκκας: Μεγαλώνοντας άρχισα να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις

«Μικρότερος έλεγα ότι όλα πάνε καλά και εγώ είμαι λάθος», παραδέχεται ο Θάνος Λέκκας
Θάνος Λέκκας / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Στο φλερτ με την κατάθλιψη αλλά και στην ουσιαστικότερη κατανόηση των συναισθημάτων του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Θάνος Λέκκας όταν συνάντησε την Αθηναϊδα Νέγκα στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Καλύτερα αργά» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Action 24.

«Nομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχω περάσει και γω, ναι. Είμαι διστακτικός να χρησιμοποιήσω ακριβώς αυτόν τον όρο, όμως αυτό που νιώθω είναι το εξής», είπε αρχικά ο Θάνος Λέκκας.

«Είχα δει ένα βιντεάκι, που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ψυχολόγος – ψυχαναλυτής φαντάζομαι, ο οποίος έλεγε ότι ο αστακός, όταν νιώσει ότι πιέζεται, θα πάει κάτι από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλυφος του, θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούργιο. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του», εκμυστηρεύτηκε ο νεαρός ηθοποιός.

«Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση. Μεγαλώνοντας λοιπόν άρχισα να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα ως προειδοποίηση και έλεγα ότι “όλα πάνε καλά και γω είμαι λάθος”. Αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δύνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω».

«Επομένως απ’ αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό, είναι θέμα και ωριμότητας με έναν τρόπο», πρόσθεσε, ακόμα, ο Θάνος Λέκκας.

