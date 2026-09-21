Άση Μπήλιου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας, δεν είναι ευθεία γραμμή

Άση Μπήλιου και Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονταν εδώ και δεκαετίες. Η ίδια άλλωστε είχε αποκαλύψει ότι στο παρελθόν, πριν γίνει αστρολόγος, εργαζόταν ως ραδιοφωνική παραγωγός και είχε συνεργαστεί με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά. Η προηγούμενη καριέρα της περιελάμβανε θητεία σε δύο δισκογραφικές εταιρείες.

Στην πρώτη δισκογραφική εταιρεία όπου εργαζόταν τότε η Άση Μπήλιου, ο Γιώργος Μαζωνάκης κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ. Στη συνέχεια στράφηκε επαγγελματικά στην αστρολογία και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στα επαγγελματικά της.

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Το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, η Άση Μπήλιου έκανε πρεμιέρα με το Stars System. «Καλημέρα, καλό φθινόπωρο και καλή τηλεοπτική σεζόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ξαναβλέπω. Χαίρομαι τόσο πολύ γιατί αυτό το ρντεβού είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι 25 χρόνια στην πρωινή ζώνη και 20 χρόνια στο Star System», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου.

«Το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι, τελείωσε με πολλή στενοχώρια. Ήρθαν ανατροπές, ήρθαν απώλειες, με πιο σημαντική απ’ όλες αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας, δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι πολλά πράγματα που μας βάζουν κάθε μέρα και σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα και διάθεση», πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.

«Το Stars System τον Ιούνιο σας άφησε ως μια εβδομαδιαία εκπομπή και τον Σεπτέμβριο σας βρήκε ως μια καθημερινή εκπομπή. Το ραντεβού μας θα σας γίνει το πιο απαραίτητο ραντεβού στην καθημερινότητά σας. Είναι κάθε μέρα, στις 9:00 το πρωί. Θα βλέπουμε τι γίνεται, τι μας φέρνει το σύμπαν, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και κυρίως που θα εκμεταλλευθούμε», συμπλήρωσε η γνωστή αστρολόγος.