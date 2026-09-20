Γιάννης Σπαλιάρας: Είμαι 51 ετών και δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου, το σώμα μου είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ήταν ένα από τα κορυφαία top models δεκαετίας του 2000, με καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον χώρο της υποκριτικής.

Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός, μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ και στον Αστέρη Κασιμάτη, ανέφερε ότι η εξωτερική του εμφάνιση είναι αποτέλεσμα καλoύ DNA. Mάλιστα, ο Γιάννης Σπαλιάρας υπογράμμισε ότι δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του παρόλο που είναι 51 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης υπογράμμισε ότι το σώμα του είναι σχεδόν ίδιο εδώ και 30 χρόνια.

«Είναι πράγματα που ελέγχουμε και άλλα που δεν ελέγχουμε. Ότι είμαι 51 και δεν έχουν ασπρίσει ακόμα τα μαλλιά μου, είναι καθαρά θέμα DNA. Έτσι ήταν και οι γονείς μου. Είναι στο χέρι του καθενός το πώς διαχειρίζεται το DNA του. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν διατροφή, δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, και δεν έχουν την εικόνα ενός πολύ νεότερου ανθρώπου. Και άλλοι που πίνουν και καπνίζουν, μπορεί να δείχνουν αρκετά χρόνια νεότεροι», είπε ο Γιάννης Σπαλιάρας.

«Δεν έχω εμμονή μου το βάρος μου. Το σώμα μου είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια. Ποτέ δεν είχα αυξομειώσεις στο βάρος μου. Ούτε έκανα ποτέ δίαιτα», είπε ακόμα ο Γιάννης Σπαλιάρας στην ίδια συνέντευξη.