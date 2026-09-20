Η Κατερίνα Βρανά για τη σεξουαλική της ζωή: «Πήρα τρία χρόνια off»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Βρανά και μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της μετά την περιπέτεια υγείας της. Κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη Μαλαισία τον Απρίλιου του 2017, όπου υπέστη σηπτικό σοκ.

Η γνωστή stand up comedian μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Κυριακή (20.09.2026). Όπως εξομολογήθηκε η Κατερίνα Βρανά για τη σεξουαλική της ζωής, αποφάσισε να απέχει ερωτικά για 3 χρόνια, ώσπου να νιώσει ξανά άνετη με το σώμα της.

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«Είναι μερικές φορές που όσο και να ψάξεις δεν μπορείς να βρεις χιούμορ, αλλά και φορές που εγώ δεν ένιωθα καλά. Δε χρειάστηκε εγώ να βρω χιούμορ, το βρήκε, το βρήκε η γύρω μου οικογένεια μου», παραδέχτηκε αρχικά.

«Είχα πανικοβληθεί ότι η ομιλία μου θα μου χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμα μου», δήλωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα η Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το σώμα της έδινε σημάδια και τα είχε αγνοήσει.

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«Ναι, βέβαια. Έναν χρόνο πριν. Συνέχεια. Ο λόγος που το αγνοούσα είναι το ότι είχε πάρει μπρος η καριέρα μου και σε διεθνές επίπεδο. Πέρασα και τέσσερις μήνες τελείως παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, οπότε αυτό σε κάνει και να είσαι σε μια αποξένωση από το σώμα σου», εξομολογήθηκε ακόμα.

Όσο για το αν επηρεάστηκε η σεξουαλική της ζωής από την περιπέτεια υγείας της, η Κατερίνα Βρανά παραδέχτηκε: «Τελείως. Τι εννοείς; Άλλαξε τελείως. Πήρα τρία χρόνια off. Είπα θα πάρω off μέχρι να νιώσω άνετη».

Τέλος σχετικά με το αν υπήρχε φλερτ στη ζωή της είπε: «Ναι, αλλά δύσκολα, γιατί δεν βλέπω καλά και το βράδυ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι επίσης δεν ένιωθα πολύ άνετα κι οι άλλοι να φλερτάρουν μαζί μου. Αλλά από τα τελευταία δύο χρόνια καλά πάνε τα πράγματα. Δοκιμάζουμε να δούμε. Μ’ αρέσει η πρόκληση. Πώς μπορούμε να ξαναβρούμε ισορροπία;».