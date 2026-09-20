Ο Πάνος Καλλίτσης χώρισε από τη δικηγόρο σύντροφό του, Ιλεάνα Λουδάρου, μετά από 8 χρόνια δεσμού

Ο Πάνος Καλλίτσης και η Ιλεάνα Λουδάρου αποφάσισαν να ρίξουν αυλαία στον μακροχρόνιο δεσμό τους, αθόρυβα και διακριτικά.

Οι δυο τους ήταν μαζί από το 2018, έναν χρόνο μετά το διαζύγιο του γνωστού κομμωτή από την Έλενα Χριστοπούλου. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους ο Πάνος Καλλίτσης και η Ιλεάνα Λουδάρου, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, είχαν κάνει κάποιες δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο κρατούσαν τον δεσμό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σάσας Σταματάκη στα Παραπολιτικά, το ζευγάρι εδώ και λίγο καιρό δεν είναι πια μαζί, χαρακτηρίζοντας τον χωρισμό τους ως «βελούδινο».

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Καλλίτσης ήταν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητα πριν μερικά χρόνια όταν το 2016 δέχτηκε δολοφονική επίθεση από ληστές στο γκαράζ του σπιτιού του μαζί με την τότε σύζυγό του, Έλενα Χριστοπούλου.

Ο κομμωτής και η μάνατζερ παντρεύτηκαν το 2011, ύστερα από 3,5 χρόνια σχέση, ωστόσο πήραν διαζύγιο το 2017 και ο χωρισμός τους ήταν ένας από τους πολυσυζητημένους της ελληνικής showbiz.