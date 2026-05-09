Στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά της social media αλλά και στην «κόντρα» με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Καμπούρη στη συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη Μαρία Αντωνά στον ΑΝΤ1.

«Στα social media δεν φοβάμαι να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και δεν φοβάμαι κανέναν. Δεν σηκώνω εύκολα το τηλέφωνο για να πάρω ανθρώπους, με έχουν πάρει όμως. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και μπορούμε να λύνουμε κάποια πράγματα. Αν, όμως, δεν μπορούμε, υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Eίναι ένας προσωπικός σου χώρος τα social media» εξήγησε, αρχικά, η παρουσιάστρια, Δέσποινα Καμπούρη.

«Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ καλή σχέση. Νομίζω ότι από πέρυσι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά, όταν εγώ ακόμα ήμουν στους Weekenders. Είχαμε μια αντιπαράθεση με μηνύματα. Σχολίασα κάτι που είχε πει και στο οποίο δεν ήμουν θετική, δεν ήμουν υπέρ της άποψης του. Μετά με μπλόκαρε».

«Πρόσφατα, λοιπόν, τον άκουγα στο ραδιόφωνο και του έστειλα ένα μήνυμα γιατί πάλι άφηνε κάποια χαζά υπονοούμενα. “Δημήτρη, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε στο σημείο να σ’ ακούω το πρωί και να ακούω αυτά” του έγραψα. Με κάθε ευκαιρία, ακόμα κι αν εμένα αυτή είναι η άποψη μου για κάτι που έχει πει, είναι απέναντι. Κανένα πρόβλημα, είμαι εδώ και μπορώ να τον αντιμετωπίσω» πρόσθεσε, ακόμα, η Δέσποινα Καμπούρη.