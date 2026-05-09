Λένα Μποζάκη: «Νομίζω πως η πιο δύσκολη και η πιο έντονη σχέση στη ζωή μου είναι με τη μαμά μου»

Με αφορμή τη συμμετοχή στο σίριαλ «Μπαμπά σ’ αγαπάω» του Alpha, η ηθοποιός Λένα Μποζάκη έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5/2026).

Η νεαρή ηθοποιός, Λένα Μποζάκη, αναφέρθηκε τόσο στη συνύπαρξη με τα παιδιά στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς όσο και στην έντονη δική της σχέση με τη μητέρα της.

«Η συνύπαρξη με τα παιδιά είναι υπέροχη στα γυρίσματα. Παρ’ όλα αυτά είναι και πάρα πολύ δύσκολη γιατί αλλάζει τελείως η ισορροπία στο σετ. Προτεραιότητα έχει το παιδί, να είναι καλά, να είναι όσο γίνεται πιο χαρούμενο μέσα σε αυτό που κάνουμε», είπε η ηθοποιός.

«Βγήκε μια συνέντευξη στην οποία και είπα ότι ήρθαν σε επαφή μαζί μου μέσα από τα social media. Δεν εννοώ όμως ότι με γνώρισαν μέσα από τα social media. Ο σκηνοθέτης μας είχε δει και παραστάσεις, ήξερε το βιογραφικό μου, έτσι επικοινώνησαν μέσω social media για να βρουν το τηλέφωνο μου».

«Νομίζω πως η πιο δύσκολη και η πιο έντονη σχέση στη ζωή μου είναι με τη μαμά μου. Μοναχοκόρη, μοναχοπαίδι, μια μαμά πολύ αφοσιωμένη πάνω μου και ταυτόχρονα και εκείνη δύσκολος χαρακτήρας. Πολύ σύγκρουση, πολύ ταλαιπωρία», συμπλήρωσε, επίσης, η Λένα Μποζάκη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στον Alpha.