Οι Metallica έπαιξαν «Ζορμπά» και «Τρύπες» και «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ – Δείτε βίντεο

Δύο χαρακτηριστικά ελληνικά κομμάτια ακούστηκαν από τους ήχους του θρυλικού συγκροτήματος
Οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου και χάρισαν μια ιστορική συναυλία στο αθηναϊκό κοινό, με δεκάδες χιλιάδες φαν να ζουν μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσουν. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το show, ο κόσμος συνέχιζε να φτάνει κατά εκατοντάδες στο ΟΑΚΑ.

Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ήταν εκρηκτική, με τους Metallica να ξεσηκώνουν το κοινό από την πρώτη στιγμή. Ο παλμός ήταν απίστευτος, με την ένταση και τη μουσική να ακούγονται σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ η Αθήνα έμοιαζε να κινείται στους ρυθμούς της θρυλικής μπάντας.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι Metallica έπαιξαν το πασίγνωστο συρτάκι του «Ζορμπά», με το κοινό να αποθεώνει το συγκρότημα. Χιλιάδες θεατές τραγουδούσαν και χειροκροτούσαν, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα μέσα στο στάδιο.

Ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο όταν η μπάντα έπαιξε και το «Δε χωράς πουθενά» από τις θρυλικές «Τρύπες», σε μια στιγμή που αιφνιδίασε ευχάριστα τους Έλληνες φαν και προκάλεσε πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες κόσμου να το τραγουδούν με ενθουσιασμό.

Η επιλογή των Metallica να τιμήσουν την ελληνική μουσική σκηνή με δύο τόσο χαρακτηριστικά κομμάτια έκανε τη συναυλία ακόμη πιο ξεχωριστή, με πολλούς να μιλούν ήδη για μία από τις πιο δυνατές live εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

