Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην avant premiere της σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα»

Το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026) στη δημοσιογραφική προβολή της νέας σειράς του Mega, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα», βρέθηκαν ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ο πρωταγωνιστής στη σειρά και η Δέσποινα Βανδή δεν θα μπορούσε να λείπει από δίπλα του στην avant premiere.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι έφτασε μαζί στον χώρο της εκδήλωσης, στον Θερινό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και ένας από τους στενούς φίλους τους, ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος, επίσης συμμετέχει στη σειρά ως τραγουδοποιός.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / NDPPHOTO ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια πραγματοποίησαν ακόμη μία κοινή δημόσια εμφάνιση επιβεβαιώνοντας πως παραμένουν ο ένας σταθερά στο πλευρό του άλλου, τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές στιγμές τους.