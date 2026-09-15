Το «αντίο» του Σωτήρη Τσαφούλια στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Όσο ζω, MAZΩ»

Με τρεις λέξεις ο Σωτήρης Τσαφούλιας, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη αναρτώντας στα social media μια φωτογραφία του τραγουδιστή.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας στη ανάρτησή του αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη γράφοντας στη λεζάντα το σύνθημα που τον ακολουθούσε κατά τη διάρκεια της τριαντάχρονης διαδρομής του: «Όσο ζω, MAZΩ».

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Δεκάδες καλλιτέχνες από το χώρο του θεάτρου και της μουσικής, έχουν πει το δικό τους «αντίο» στον τραγουδιστή που «έφυγε» τόσο ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν χωράει σε ταμπέλες.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό μήνυμα που δημοσιεύτηκε την τελευταία ώρα στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του σπουδαίου μας συνθέτη και μαέστρου.