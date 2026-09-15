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Βραβεία Emmy: Τα red carpet looks που ξεχώρισαν – Η φανταχτερή Ζεντάγια και η «χρυσή» Σελένα Γκόμεζ

Η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU», Mariska Hargitay, έγραψε μάλιστα τη δική της ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε μόνη της τα Emmys μετά τη Jane Lynch το 2011
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Zendaya / REUTERS/Mario Anzuoni
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Τα Emmy Awards 2026 ολοκληρώθηκαν με τη βραδιά να είχε, εκτός από τις στιγμές των βραβεύσεων, και τα πανέμορφα red carpet looks. Αποτέλεσε μία βραδιά με τα όλα της, μεγάλους νικητές, συγκινητικές στιγμές και τα πολυαναμενόμενα fashion statements του κόκκινου χαλιού.

Η 78η απονομή των Emmy Awards πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του L.A. LIVE στο Los Angeles, το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026, με τη Mariska Hargitay να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο της οικοδέσποινας της λαμπερής βραδιάς και να εντυπωσιάζει.

Η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU» έγραψε μάλιστα τη δική της ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε μόνη της τα Emmys μετά τη Jane Lynch το 2011.

Mariska Hargitay performs during the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Mariska Hargitay performs during the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY

Μπορεί τα πολυπόθητα αγαλματίδια να ήταν ο μεγάλος στόχος των υποψηφίων, πριν όμως ξεκινήσει η τελετή, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις αφίξεις. Οι μεγαλύτεροι stars της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί με εντυπωσιακές δημιουργίες κορυφαίων οίκων.

Από το old Hollywood glamour μέχρι τις πιο σύγχρονες και τολμηρές προτάσεις, η μόδα είχε και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στη βραδιά. Σε επίπεδο τάσεων, το black & white είχε ξεκάθαρα την τιμητική του στο κόκκινο χαλί, με αρκετές εμφανίσεις να επενδύουν στη διαχρονική αντίθεση του μαύρου με το λευκό.

Παράλληλα, οι παστέλ γαλάζιες και λιλά αποχρώσεις έδωσαν μία πιο ρομαντική διάθεση, ενώ οι έντονοι όγκοι, οι sculptural γραμμές και οι δραματικές σιλουέτες στα φορέματα αποτέλεσαν ένα από τα πιο δυνατά fashion στοιχεία της βραδιάς. Φυσικά, από το κόκκινο χαλί δεν έλειπαν και οι λάμψεις, από παγιέτες σε χρυσό τόνο μέχρι κρύσταλλα κάθε λογής. Εμείς είδαμε τα looks ένα προς ένα και συγκεντρώσαμε παρακάτω όλα όσα αξίζουν πραγματικά την προσοχή σου.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο red carpet

Η Zendaya ήταν η αποκάλυψη της βραδιάς. Όχι, πως περιμέναμε κάτι διαφορετικό δηλαδή… Η ηθοποιός επέλεξε μια custom δημιουργία Prada σε ασημί τόνους, διακοσμημένη με αμέτρητα κρύσταλλα. Το ημιδιάφανο φόρεμα είχε λεπτομέρειες από τούλι, nude εφέ και βαθύ V ντεκολτέ τόσο μπροστά όσο και στην πλάτη.

Zendaya attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Zendaya / REUTERS/Daniel Cole

Την εμφάνιση επιμελήθηκε, όπως πάντα, ο Law Roach, με τη Zendaya να ολοκληρώνει το σύνολο με ένα Rolex καλυμμένο με διαμάντια και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια. Βέβαια το highlight της εμφάνισής της ήταν το pixie cut της, το οποίο της πήγαινε φανταστικά και έδινε στο red carpet look της μια πιο φρέσκια, νεανική και σύγχρονη αύρα.

Η Nicole Kidman με λευκό, off-shoulder φόρεμα Chanel, με φτερά στο επάνω μέρος, που αγκάλιαζε μοναδικά το καλλίγραμμο κορμί της.

Nicole Kidman attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Nicole Kidman / REUTERS/Caroline Brehman

Η Florence Pugh με αποχρώσεις του μωβ και του λιλά έμοιαζε με πριγκίπισσα. Το νεραϊδένιο, off-soulder φόρεμά της είχε την υπογραφή της Vivienne Westwood.

Florence Pugh attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Florence Pugh attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Με χρυσά κρύσταλλα από την κορυφή ως τα νύχια η Selena Gomez με strapless, maxi δημιουργία Louis Vuitton, μαγνήτισε πάνω της όλα τα φλας αλλά και τα βλέμματα.

Selena Gomez attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Selena Gomez/ REUTERS/Daniel Cole

Δύο πελώριοι φιόγκοι, ένας κόκκινος και ένας γαλάζιος κοσμούσαν το Chanel φόρεμα που επέλεξε η Ayo Edebiri για τη λαμπερή βραδιά των Emmys 2026.

Ayo Edebiri attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Ayo Edebiri/REUTERS/Daniel Cole

Η Louisa Jacobson θέλησε να παρουσιάσει ένα πιο androgynous look, με φανταστικό Tom Ford κοστούμι, που έφερνε κοντά το μαύρο με το λευκό χρώμα.

Louisa Jacobson attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Louisa Jacobson / REUTERS/Daniel Cole

Η Dakota Fanning με black & white φόρεμα Carolina Herrera και η Elle Fanning με φιστικί δημιουργία, διακοσμημένη με κρόσσια.

Dakota Fanning attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Dakota Fanning / REUTERS/Caroline Brehman
Elle Fanning attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Elle Fanning / REUTERS/Daniel Cole

Η Grace Gummer με total black outfit με την υπογραφή του οίκου Dior.

Grace Gummer attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Grace Gummer / REUTERS/Daniel Cole

Εντυπωσιακή πλάτη αλλά και έντονο, μπλε ηλεκτρίκ χρώμα είχε το Tom Ford maxi φόρεμα της Desi Lydic.

Desi Lydic attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Desi Lydic / REUTERS/Daniel Cole

Η Miranda Rae Mayo με floral ολόσωμη φόρμα Yves Saint Laurent.

Miranda Rae Mayo attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Miranda Rae Mayo attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Η Lukita Maxwell φόρεσε one-shoulder, χρυσή δημιουργία, διακοσμημένη από βολάν, από τον οίκο Louis Vuitton.

Lukita Maxwell attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Lukita Maxwell / REUTERS/Caroline Brehman

Φωτιά στα κόκκινα η Cailee Spaeny με maxi φόρεμα Miu Miu.

Cailee Spaeny attends the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS
Cailee Spaeny/REUTERS/Daniel Cole

Όλοι οι σταρ εντυπωσίασαν με τη Zendaya και τη Florence Pugh να είναι οι αγαπημένες μας.

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