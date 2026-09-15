Emmys 2026: Θρίαμβος για το «Widow’s Bay» με 14 βραβεία – Ιστορική διπλή νίκη για τον Μάθιου Ρις

Μία άκρως επιτυχημένη βραδιά είχε το «Widow’s Bay» στα 78α Emmy, ενώ ο Ουαλός ηθοποιός Μάθιου Ρις έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος που κέρδισε δύο βραβεία για πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία βραδιά.

Η σειρά του Apple TV+ όχι μόνο κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς, αλλά πέτυχε και μια ιστορική επίδοση. Με έξι διακρίσεις μέσα στην τελετή, έφτασε συνολικά τα 14 Emmy για τη φετινή χρονιά, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για κωμωδία μέσα σε μία σεζόν, μετά και τα οκτώ βραβεία που είχε κερδίσει στις δύο τελετές των Creative Arts Emmy το περασμένο Σαββατοκύριακο.

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Η σειρά κωμωδίας και τρόμου επικράτησε σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε νέα αναμέτρηση ανάμεσα στην Apple και το HBO Max, με το «The Pitt» να κατακτά από την πλευρά του το κορυφαίο βραβείο δραματικής σειράς.

Τα 78α Primetime Emmy Awards πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι. Η φετινή τελετή τίμησε τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές της σεζόν, ενώ είχαν προηγηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου οι δύο τελετές των Creative Arts Emmy, στις οποίες απονεμήθηκαν τα βραβεία των τεχνικών και επιμέρους κατηγοριών.

Το ιστορικό επίτευγμα του Μάθιου Ρις

Την πιο ξεχωριστή βραδιά της ζωής του είχε ο Μάθιου Ρις, ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει Emmy και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας.

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Ο Ρις απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία για το «Widow’s Bay», όπου υποδύεται τον δήμαρχο μιας στοιχειωμένης νησιωτικής πόλης, αλλά και το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά για τον ρόλο του στο θρίλερ του Netflix «The Beast in Me». Είχε προηγηθεί το 2018 η βράβευσή του στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τη σειρά του FX «The Americans».

Το «Widow’s Bay» κέρδισε επίσης βραβεία σεναρίου, σκηνοθεσίας και στις δύο κατηγορίες δεύτερου ανδρικού ρόλου στην κωμωδία.

O Μάθιου Ρις / REUTERS/Mike Blake

Το «The Pitt» στην κορυφή του δράματος

Το «The Pitt» του HBO Max αναδείχθηκε καλύτερη δραματική σειρά, ενώ ο Νόα Γουάιλ, που υποδύεται τον έμπειρο γιατρό επειγόντων περιστατικών Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπιναβιτς, κέρδισε το Emmy Α’ ανδρικού ρόλου σε δράμα.

Ο Νόα Γουάιλ, νικητής του βραβείου «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά» για τη σειρά «The Pitt», ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του Σάρα Γουέλς / REUTERS/Mario Anzuoni

«Αυτό είναι το μόνο που ήθελα να κάνω και αυτή είναι η μόνη ομάδα στην οποία ήθελα να ανήκω», δήλωσε ο Γουάιλι παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Η επιτυχία του «The Pitt» επιβεβαιώνει τη δυναμική της σειράς, η οποία ήταν η δημοφιλέστερη μεταξύ των υποψηφίων στις βασικές κατηγορίες δράματος και κωμωδίας, με σχεδόν 400 εκατ. ώρες θέασης, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen. Το HBO Max είχε συνολικά 122 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλο δίκτυο ή πλατφόρμα, ενώ το «The Pitt» συγκέντρωσε 25 υποψηφιότητες, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη σειρά.

Πέμπτο συνεχόμενο Emmy για τη Τζιν Σμαρτ

Στην κωμωδία, η Τζιν Σμαρτ κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Ντέμπορα Βανς στη σειρά «Hacks» του HBO Max.

Πρόκειται για το όγδοο Emmy της καριέρας της. Η «Hacks» είχε 24 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει σειρά κωμωδίας μέσα σε μία χρονιά. Η Ρία Σίχορν απέσπασε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δράμα για το «Pluribus» της Apple TV, ενώ ο δημιουργός της σειράς, Βινς Γκίλιγκαν, βραβεύτηκε για το σενάριο δραματικής σειράς.

Netflix και Warner Bros

Το Netflix συγκέντρωσε συνολικά 111 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για τις σειρές «The Diplomat», «Nobody Wants This» και «Beef». Η Άλισον Τζάνεϊ κέρδισε το Emmy δεύτερου γυναικείου ρόλου σε δράμα για το «The Diplomat».

Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στον χώρο του streaming και της ψυχαγωγίας. Το μέλλον της Warner Bros. και του HBO Max παραμένει αβέβαιο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της εταιρείας από την Paramount Skydance.

Η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει νομικές αντιδράσεις από 12 γενικούς εισαγγελείς Πολιτειών και το Writers Guild, που υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει υπερβολική συγκέντρωση στην παραγωγή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου και θα οδηγήσει σε χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας.

Οι νικητές