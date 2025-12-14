Διαμαντής Καραναστάσης: «Θα δείτε πολύ σπουδαία πράγματα να έρχονται στο θέατρο κι επίσης θα επιστρέψω και τηλεοπτικά»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τη Σοφία Μανουσακίδου έκανε ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) για τα επαγγελματικά του. Ωστόσο ο Διαμαντής Καραναστάσης δε θέλησε να μιλήσει για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αντέδρασε στο άκουσμα της λέξης «Βουλή».

«Επιστρέφω στο θέατρο Τέχνης, με το οποίο με συνδέουν πολλά πράγματα. Θα δείτε πολύ σπουδαία πράγματα να έρχονται στο θέατρο κι επίσης θα επιστρέψω και τηλεοπτικά», είπε αρχικά ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε για το χειροκρότημα του κόσμου, σε σχέση με το χειροκρότημα μέσα στη Βουλή, ο Διαμαντής Καραναστάσης αντέδρασε: «Δεν ξέρω, αυτή τη λέξη δεν την έπιασα που είπες!».

Ο Διαμαντής Καραναστάσης πρόσθεσε: «Από τη δουλειά μου δεν έφυγα ποτέ, έκανα απλά κάποια βήματα πίσω, λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ στο θέατρο είναι η ζωή μου, η χαρά μου και το χαμόγελό μου».