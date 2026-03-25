Σίσσυ Χρηστίδου σε Κωνσταντίνο Βασάλο: «Μπορεί να μένουμε σε μία ιστορία που είναι πολύ τοξική, αλλά να μην το ξέρουμε»

«Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι το lovebombing δεν είναι υγιές», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου, σε μια συζήτηση στο podcast του συνεργάτη της, Κωνσταντίνου Βασάλου.

Τη Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο διαδικτυακό κανάλι του στο Youtube. Η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια εφ’ όλης της ύλης κουβέντα, μιλώντας για τα τοξικά σημάδια σε μια σχέση.

«Πιστεύω ότι αργούμε να καταλάβουμε τι είναι τοξικό. Μπορεί να μένουμε σε μία ιστορία που είναι πολύ τοξική, αλλά να μην το ξέρουμε. Αν είσαι τοξικός άνθρωπος είσαι και τοξικός στις σχέσεις σου», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Για τον έντονο ενθουσιασμό από την αρχή μιας σχέσης, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι το lovebombing δεν είναι υγιές. Με κολάκευε πάρα πολύ το lovebombing αλλά τελικά έχω καταλάβει ότι είναι ναρκισσιστική μέθοδος και δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Αν δηλαδή γνωρίσω κάποιον και είναι τρελαμένος από την αρχή, δεν θα τον πιστέψω. Η αναγνωρισιμότητά μου δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο σε αυτό. Συνήθως ένας άντρας που θα βγω εγώ, δεν είναι από το κοινό μου. Εκεί που υπάρχει πάρα πολύς έντονος ενθουσιασμός και αποθέωση, μετά γίνεται η σχέση τοξική, καταπιεστική και υπάρχει ζήλια».

«Μεγαλώνοντας αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα από ότι όταν ήσουν μικρός. Το να πάθεις εφηβεία στα 45 – 50, είναι λίγο περίεργο. Δεν θα συμφωνούσα ποτέ να δώσω τους κωδικούς από τα social μου σε κάποιον σύντροφο. Ούτε τον κωδικό του κινητού μου. Είναι πάρα πολύ τοξικό. Εμένα μου έχει τύχει να μου ζητήσουν τον κωδικό του κινητού. Εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά δεν θα ήθελα να δεις πώς μιλάω με τις κολλητές μου για σένα. Όταν ζητάς κάτι τέτοιο, κλονίζεται η εμπιστοσύνη», συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Σίγουρα έχω υπάρξει και εγώ τοξική σε σχέση μου αλλά όχι στα επίπεδα των δυνατοτήτων μου. Πάντα με προλάβαιναν συνήθως και δεν μπορούσα να κάνω αυτά που μου έκαναν. Έχω λίγο στο DNA αυτό της “κατίνας”, αλλά δεν έχω εμβαθύνει σε όλο αυτό», παραδέχτηκε η ίδια.

Τέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε: «Πιστεύω ότι από την αρχή μίας σχέσης τα ξέρουμε όλα. Είναι σα να βλέπεις από την αρχή την πορεία της σχέσης, αλλά να το αρνείσαι. Εμπιστεύομαι πολύ τους ανθρώπους που αγαπάω και τους φίλους μου γιατί θεωρώ πάντα ότι οι άλλοι βλέπουν πιο καθαρά από εμάς. Το συναίσθημα πολλές φορές θολώνει τα πράγματα».