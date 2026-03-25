Έλενα Παπαρίζου: Μάγεψε πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια της υγείας της

Επέστρεψε στη σκηνή και άναψε «φωτιές» μετά την περιπέτεια με την υγεία της η Έλενα Παπαρίζου. Η «εκρηκτική» τραγουδίστρια χάρισε το βράδυ της 25ης Μαρτίου μοναδικές στιγμές στους θαμώνες του γνωστού νυχτερινού μαγαζιού στο κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Έπειτα από τα θέματα υγείας που ανησύχησαν τα προηγούμενα 24ωρα τούς θαυμαστές της, η Έλενα Παπαρίζου έδωσε κανονικά το παρών στο πρόγραμμα, το οποίο και παρουσιάζουν με τον Τάκη Ζαχαράτο σε εβδομαδιαία βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox», είχε γράψει η Έλενα Παπαρίζου, το απόγευμα της 21ης Μαρτίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Κάτι δηλαδή που επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο, διά της παρουσίας της, το βράδυ της Τετάρτης (25.03.2026).

Μάλιστα, όπως διακρίνεται από stories που δημοσιεύθηκαν στα social media, η Έλενα Παπαρίζου έφερε την ωραιότερη δυνατή διάθεση και ενέργεια στη σκηνή προσφέροντας ένα ακόμα καθ’ όλα λαμπερό σόου στους θαμώνες του γνωστού νυχτερινού μαγαζιού στο κέντρο της Αθήνας.