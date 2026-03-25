Εριέττα Κούρκουλου – Βύρωνας Βασιλειάδης: Φωτογραφίες από την απόδραση στο Ναύπλιο με τους γιους τους

Μια σύντομη εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο έκανε η Εριέττα Κούρκουλου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τους καρπούς του έρωτά τους, τους γιούς τους, Λέωντα και Νίκο.

Με αφορμή την σημερινή επέτειο της 25ης Μαρτίου, η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης απόλαυσαν την βόλτα του στο Ναύπλιο ενώ ανέβηκαν και στο Παλαμήδι, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσω αναρτήσεων στα social media.

Το ζευγάρι, εκμεταλλεύτηκε την συγκεκριμένη ημέρα και μαζί με τους δύο γιου του επισκέφθηκαν το Ναύπλιο, απολαμβάνοντας τις ομορφιές τους μέρους.

Η οικογένεια, αφού παρακολούθησε την παρέλαση, στη συνέχεια επισκέφθηκε τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων και την Πλατεία Συντάγματος.

Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να κάνουν και βόλτα στα γραφικά σοκάκια, απολαμβάνοντας τοπικές γεύσεις.

Η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρμουλου, ενθουσιασμένη από την εξόρμησή τους μοιράστηκε εικόνες και με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στις φωτογραφίες, γονείς και παιδιά δείχνουν ιδιαίτερα χαρούμενοι, με τον Λέων και τον Νίκο να έχουν κλέψει την παράσταση ντυμένοι τσολιάδες.