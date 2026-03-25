Κόνι Μεταξά: Δεν είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα, περνάω ωραία μόνη 

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day και ο Αλέξανδρος Ρούτας συνάντησαν την Κόνι Μεταξά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη γνωστή τραγουδίστρια και influencer να μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της.

Η Κόνι Μεταξά ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης μιας νέας σχέσης, τονίζοντας πως αυτή την περίοδο περνά καλά μόνη της και επιλέγει να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της. Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, είναι κάτι που είχε καιρό να κάνει και το απολαμβάνει. «Δεν είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα, περνάω ωραία μόνη μου. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Είχα να το κάνω πολύ καιρό» είπε.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, σημειώνοντας πως δεν έχει περάσει από το μυαλό της να παντρευτεί ξανά. Με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε ότι έχει ήδη ζήσει αυτή την εμπειρία και δεν αισθάνεται την ανάγκη να την επαναλάβει.

Η Κόνι Μεταξά άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ουσιαστικής συντροφικής σχέσης στο μέλλον, χωρίς όμως να τη συνδέει με τυπικές δεσμεύσεις ή «ταμπέλες», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η Κόνι Μεταξά έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική της ζωή. Το καλοκαίρι του 2022 παντρεύτηκε τον Μάριο Καπότση στα Χανιά, σε έναν γάμο που συζητήθηκε έντονα, ωστόσο η σχέση τους δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν, καθώς λίγο καιρό αργότερα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Παρά τον χωρισμό τους, η ίδια διατηρεί χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, επιλέγοντας να εστιάζει κυρίως στην καριέρα και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.