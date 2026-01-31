Δήμος Βερύκιος για Πέτρο Κουσουλό: Είχαμε ένα μόνιμο καβγά στο ραδιόφωνο, είναι βουτυρόπαιδο και μάγκας

Μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Δήμος Βερύκιος, στην εκπόμπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, που μεταδόθηκε το Σάββατο (31-01-2026). Μίλησε για τις αλλαγές σε τηλεοπτικές εκπομπές, μεσούσης της σεζόν αλλά και για παρουσιαστές, όπως ο Πέτρος Κουσουλός, με τον οποίο ο ίδιος είχε συνεργαστεί παλαιότερα στο ραδιόφωνο.

Ο Δήμος Βερύκιος τόνισε πως χαίρεται με τις επιτυχίες που έχει τα τελευταία χρόνια ο Πέτρος Κουσουλός. Πιστεύει πως δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την Ζήνα Κουτσελίνη. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης πάντως, ρωτήθηκε για τις επιλογές τηλεοπτικών σταθμών και τις αλλαγές που αποφασίζονται σε εκπομπές, πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

«Κάθε χρονιά έχει τα δικά της απρόοπτα, τα δικά της μεγάλα γεγονότα. Το θέμα είναι, στο τέλος κάνουμε λογαριασμό; Πώς πορευόμαστε; Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, που η ελεύθερη αγορά δεν παίζει. Έχει δόντια και κάθε τόσο μας τα δείχνει. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει».

Για την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού από το «Καλημέρα Ελλάδα», είπε: «Κάθε εκπομπή είναι ένα μείγμα, που δεν πάει πάντα, δεν τραβάει. Κι όταν δεν τραβάει, στον καπιταλισμό κόβεται. Δεν είναι κρατική τηλεόραση, που και στην κρατική τηλεόραση αυτό πρέπει να γίνεται».

Στην ερώτηση εάν θα εγκατέλειπε την Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Λιάγκα, είπε: «Δύσκολη ερώτηση και δύσκολη η απάντηση. Γιατί αυτή η απάντηση πάντα βγάζει ευαισθησίες. Εγώ έχω ένα κοινό με τον Γιώργο Παπαδάκη. Από την πρώτη μέρα που λειτούργησε αυτός ο σταθμός, το 1993, βρίσκομαι πάνω στη σχεδία και περνάνε ιδιοκτήτες, περνάνε διευθυντές, περνάνε στελέχη. Δεν είναι ότι μένω ανέγγιχτος, είμαι καλά δεμένος πάνω στη σχεδία. Να λύσω τα σκοινιά μόνος μου; Δηλαδή να πνιγώ; Να αυτοκτονήσω μετά από τριάντα τόσα χρόνια; Εάν λύσω το σκοινί εγώ, από την ακινησία των 30 ετών, πώς θα κολυμπήσω; Θα το θυμηθώ, αλλά μέχρι να το θυμηθώ θα ‘χω πνιγεί».

Ακόμη, μίλησε για τον Πέτρο Κουσουλό, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, αλλά και τα αρνητικά του στοιχεία. «Ο Πέτρος Κουσουλός δεν είναι ένα τυχαίο παιδί. Έχει πάρα πολλά θετικά, είναι ταλαντούχος. Έχει όμως και αρνητικά. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του στο ραδιόφωνο. Είχαμε έναν μόνιμο καβγά, δεν μπορούσε το πρωί να σηκωθεί. Και ήταν και κακομαθημένος, απ’ τη μαμά. Βουτυρόπαιδο, μάγκας όμως. Καλό παιδί ο Πέτρος, εγώ χαίρομαι με την περπατησιά του και με την επιτυχία του».

«Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ζήνας Κουτσελίνη και Πέτρου Κουσουλού. Ο Πέτρος είναι παιδί της Ζήνας. Η Ζήνα έχει κάνει τη δική της πορεία. Ο Πέτρος τώρα ξεκινά. Πάντα τον είχε στο μυαλό της η Ζήνα τον Κουσουλό. Σε ό,τι καινούργιο πράγμα πήγαινε να στήσει, ο Κουσουλός ήταν γι’ αυτήν μία σταθερή αξία».

Ο Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά για την τηλεόραση που δεν αγαπά τα παιδιά της και τις υψηλές αμοιβές, καθώς και τις επικείμενες τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη. «Πιστεύω ότι η Ελένη Μενεγάκη ποτέ δεν έβγαλε από το μυαλό της ότι ο ΑΝΤ1 ήταν το σπίτι της», είπε.