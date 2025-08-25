Διονυσία Κουκίου: «Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων»

Η Διονυσία Κουκίου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και στον δημοσιογράφο, Αρτ Αντιμιάν και μεταξύ άλλων, μίλησε για τις αισθητικές επεμβάσεις, την προσωπική της ζωή και την απόφασή της να κάνει κατάψυξη ωαρίων.

Η Διονυσία Κουκίου στην συνέντευξή της είπε αρχικά: «Εκείνη στιγμή που στέφθηκα Star Ελλάς δεν την κατάλαβα ποτέ. Θυμάμαι ότι πεινούσα πάρα πολύ και έλεγα “άντε να τελειώνουμε να πάμε να φάμε”. Δεν ψωνίστηκα καθόλου, χειρότερη ήμουν πριν τον τίτλο. Πήρα μια επιβεβαίωση και χαλάρωσα».

Για τις αισθητικές επεμβάσεις είπε: «Από πλαστικές επεμβάσεις θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για να μην φαίνεται ο χρόνος που περνάει».

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Διονυσία Κουκίου ανέφερε: «Υπάρχει κάτι Έχουν βγει κάποιοι έρωτες της ζωής μου στη δημοσιότητα που τελικά δεν ήταν έρωτες. Γιατί αν ήταν έρωτες, τώρα θα είχα παντρευτεί και θα ήμουν μαζί τους».

Στη συνέχεια, το μοντέλο αποκάλυψε την απόφαση της να κάνει κατάψυξη ωαρίων: «Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων. Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων».

Παράλληλα η Διονυσία Κουκίου αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός, τη ληστεία που είχε γίνει στο σπίτι της, πριν από κάποια χρόνια. «Με είχαν ληστέψει, βέβαια. Θεωρείται αρπαγή επειδή με κράτησαν πολύ ώρα. Μετά από αυτό άλλαξαν πάρα πολλά. Δεν ήρθα μόνη εδώ, με φέρανε. Δεν κυκλοφορώ ποτέ μόνη μου» σημείωσε.

Το προηγούμενο διάστημα, η Διονυσία Κουκίου συμμετείχε στο Big Brother του ΣΚΑΪ.