Διονύσης Παναγιωτάκης: Δεν επιτρέπω σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς μου και της επιχείρησής μου

Νέα 24ωρη απεργία έχει ανακοινώσει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για σήμερα, Σάββατο (27/12.2025), ενώ η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών με δική της ανακοίνωση διευκρίνισε ότι δε θα συμμετέχουν σε αυτή όλα τα θέατρα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Παραγωγών και πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων, Διονύσης Παναγιωτάκης, εξέδωσε δική του ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την απεργία, τονίζοντας ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς του και της επιχείρησής του.

«Έχω συναντηθεί με τον πρόεδρο του Σ.Ε.Η. Νίκο Καραγιώργη και τα μέλη, Θοδωρή Σκυφτούλη, Σπύρο Μπιμπίλα και Δημήτρη Φραγκιόγλου.

Επίσης μέλη της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. έχουν συναντηθεί και με τον Χάρη Τζωρτζάκη.

Έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: Να λειτουργεί το θέατρο με κανόνες και με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, έχει καλέσει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου σε ανοικτή συνέντευξη Τύπου όλα τα ΜΜΕ, καθώς και όσους έχουν σχέση με το θέατρο, είτε ως ηθοποιοί είτε ως παραγωγοί, για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Το δικαίωμα στην απεργία είναι απόλυτα δημοκρατικό.

Όμως δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εμποδίζει το δικαίωμά μου να εργάζομαι και να επιχειρώ, στη δουλειά μου, στον επαγγελματικό μου χώρο, στο σπίτι μου. 240 οικογένειες ζουν από τις θεατρικές μου επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς μου και της επιχείρησής μου.

Εικόνες όπως αυτές της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου έξω από το Θέατρο Λαμπέτη, με ανθρώπους να φωνάζουν ψευδώς ότι δεν τηρώ την εργατική νομοθεσία, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου. Θέλω ανοικτό διάλογο με επιχειρήματα. Και αν πραγματικά θέλουμε το θέατρο να λειτουργεί σωστά, με διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες, ας είμαστε όλοι παρόντες στις 12 Ιανουαρίου.

Ανοικτές πόρτες – Ανοικτός διάλογος ώστε να δούμε ποιοι θέλουν πραγματικά τη Συλλογική Σύμβαση και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη», ανέφερε η ανακοίνωση του προέδρου των Αθηναϊκών Θεάτρων, Διονύση Παναγιωτάκη.

Η ανακοίνωση της ΕΝΘΕΠΑ

«Από το πρωί διακινείται η είδηση ότι τα θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απεργίας του ΣΕΗ και ότι οι θεατές θα πρέπει να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διάδοση αυτής της γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης. Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έτσι και τώρα, κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τονίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων αρκεί για να διαπιστωθεί ότι περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Καλούμε, επομένως, το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές και τις παραγωγές/θέατρα για τις συγκεκριμένες παραστάσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η ΕΝΘΕΠΑ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΝΘΕΠΑ.