Μια διαφορετική έκθεση μπορεί να δει κανείς στην Φλωρεντία όπου ο εμβληματικός οίκος υποδημάτων Σαλβατόρε Φεραγκάμο γιορτάζει τον ένα αιώνα από τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος του στο Χόλιγουντ. Στην έκθεση στο ομώνυμο μουσείο παρουσιάζεται λεπτομερώς η ζωή και η επαγγελματική πορεία του θρυλικού σχεδιαστή υποδημάτων.

Η έκθεση «Salvatore Ferragamo 1898-1960» στο Μουσείο Φεραγκάμο στη Φλωρεντία εξυμνεί το πρωτοποριακό πνεύμα του οραματιστή σχεδιαστή από την Ιταλία, τις εμβληματικές δημιουργίες και τις σχέσεις του. Η τάση του σχεδιαστή για εφεύρεση και καινοτομία ξεδιπλώνεται σε εννέα ενότητες.

Στην έκθεση εκτίθενται αρχειακά σχέδια και η έρευνα του Φεραγκάμο, η οποία τελικά οδήγησε σε πολυάριθμες καινοτόμες στιγμές στην καριέρα του.

Επίσης, αναδεικνύονται οι σπουδές του στην ανατομία, η εμπειρία του στην κατασκευή και τη διακόσμηση, ο πειραματισμός με το χρώμα καθώς και η τολμηρή έρευνά του σε σχήματα και υλικά.

Ο επισκέπτης του μουσείου μπορεί να δει τις ποικίλες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπνεύσεις του σχεδιαστή που τελικά τον οδήγησαν πίσω στη Φλωρεντία το 1927.

Αρχικά, προβάλλεται η προσωπική ιστορία του ιδρυτή του οίκου, από τη γέννησή του στο Μπονίτο το 1898 έως τον πρόωρο θάνατό του το 1960.

