Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά το πρόστιμο που έλαβε από την τροχαία τα ξημερώματα της Τρίτης (12.12.2025) και ανέφερε στους ακολούθους της στο Instagram ότι ο νόμος είναι ίδιος για όλους.

Η γνωστή τραγουδίστρια πιάστηκε από την Τροχαία, όπως αποκάλυψαν ο Δημήτρης Πώποτας και η Άρια Καλύβα την Τρίτη (12.12.2025) όταν οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο έλεγχος της τροχαίας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, γύρω στις 03:00 και η 42χρονη Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τα δίκυκλα.

Λίγο νωρίτερα η ερμηνεύτρια ήταν στο πάρτι που διοργάνωσαν οι Rainbow Mermaids σε γνωστό στέκι στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσουν τα δύο χρόνια από την ημέρα της δημιουργίας των δύο drag queens.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα.

Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες.

Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο.

Νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!», έγραψε στην ανάρτησή της η γνωστή τραγουδίστρια.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της και πολύ ταλέντο. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει δώσει μία μεγάλη μάχη με τη ζυγαριά της, ενώ παράλληλα έχει δεσμό με τον δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο.