Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Σε εκδήλωση των Rainbow Mermaids πριν την πιάσει η Τροχαία να έχει καταναλώσει αλκοόλ

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην εκδήλωση των Rainbow Mermaids

Σε ένα λαμπερό πάρτι βρισκόταν το βράδυ της Πέμπτης (11.12.2025) η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, λίγο πριν πέσει στα «δίχτυα» της Τροχαίας και πληρώσει για πρόστιμο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ήταν στο πάρτι που διοργάνωσαν οι Rainbow Mermaids σε γνωστό στέκι στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσουν τα δύο χρόνια από την ημέρα της δημιουργίας των δύο drag queens. 

Στην εκδήλωση βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρο και ανάμεσά τους ήταν και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Μάλιστα, στη δική τους διαδικτυακή εκπομπή είχε μιλήσει στο παρελθόν η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με τα κιλά της.

Επίσης εκεί βρίσκονταν και άλλα αγαπημένα πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Ρένα Μόρφη, η Εβελίνα Νικόλιζα, η Ηρώ, η Τόνια Σωτηροπούλου, η Ιωάννα Ασημακοπούλου και πολλοί άλλοι.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ερμήνευσε τα κομμάτια «Έλα» και «Ως κι οι θάλασσες». 

Σημειώνεται ότι στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη που πιάστηκε από την Τροχαία να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες, να κοπεί διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ ενώ το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

