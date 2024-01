Μέχρι και έργο του Bansky έχει η συλλογή από έργα τέχνης και αναμνηστικά του Έλτον Τζον από το πρώτο του σπίτι στην Ατλάντα που βγαίνει σε δημοπρασία.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s θα είναι αυτός που θα βγάλει «στο σφυρί» την συλλογή από έργα τέχνης όπως αυτό του θρυλικού Bansky αλλά και αναμνηστικά που έχει στην κατοχή του ο Έλτον Τζον.

Η πολύτιμη συλλογή περιλαμβάνει έργα όπως το τρίπτυχο του Banksy που απεικονίζει άνδρα να πετά λουλούδια και πουλήθηκε στον Βρετανό μουσικό από τον καλλιτέχνη της street art.

Στα έργα τέχνης περιλαμβάνονται επίσης πίνακες διάσημων ζωγράφων, όπως ο Κιθ Χάρινγκ και ο Σολ Λιούιτ, φωτογραφίες των Χέλμουτ Νιούτον και Ρόμπερτ Μάπλθορπ.

«Η συλλογή αντανακλά την ευαισθησία ενός μοναδικού καλλιτέχνη, το έργο και το όραμα του οποίου θαυμάζονται σε όλο τον κόσμο» αναφέρει ο οίκος Christie’s για την «Συλλογή του Σερ Έλτον Τζον».

Ο Έλτον Τζον επέλεξε για πρώτη φορά να εγκατασταθεί στην Ατλάντα το 1990, κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Στην Τζόρτζια προώθησε την αγάπη του για τη φωτογραφία, εν μέρει χάρη στην τοπική γκαλερίστα, Τζέιν Τζάκσον.

Η έπαυλη στην Ατλάντα ήταν απόδειξη του εκλεκτικού γούστου του τραγουδιστή και δημιουργού. Ο Έλτον Τζον διακόσμησε τους τοίχους με φωτογραφίες καλλιτεχνών, όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Ίρβινγκ Πεν, πορτρέτο του Τζούλιαν Σνέιμπελ και έργα του Ντάμιεν Χιρστ.

Στη δημοπρασία θα πωληθούν επίσης ρούχα και αξεσουάρ που φορούσε κάποτε ο Έλτον Τζον στις περιοδείες, όπως ένα ζευγάρι ασημένιες δερμάτινες μπότες με τακούνι πλατφόρμα, γυαλιά ηλίου, ρολόγια και πουκάμισα.

Elton John’s first auction in 21 years has it all: boots to Banksy. https://t.co/a5H55xcaxg