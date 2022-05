Η απαστράπτουσα Έμμα Στόουν, μαζί με τον σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο, βρέθηκαν στην Εθνική Λυρική Σκηνή για τη συνέντευξη Τύπου της νέας ταινίας μικρού μήκους του Έλληνα σκηνοθέτη, «Βληχή», με πρωταγωνίστρια την οσκαρική ηθοποιό.

Η ταινία μικρού μήκους «Βληχή» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, συνοδεία μουσικών συνόλων, στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Η παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λάνθιμου και συμμετέχουν οι ηθοποιοί Έμμα Στόουν και Νταμιάν Μποννάρ, οι οποίοι θα παραστούν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Η ταινία γυρίστηκε στην Τήνο τον Φεβρουάριο του 2020.

Στη συνέντευξη Τύπου για την ταινία, η οποία έγινε σήμερα Πέμπτη (5.5.2022) στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Έμμα Στόουν παρευρέθηκε μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο, μετά την εμφάνισή τους στο ΣΕΦ, η οποία «τρέλανε» τον κόσμο.

Η υπόθεση της ταινίας «Βληχή»

Με φόντο ένα άγονο και ξερό νησιωτικό τοπίο, η ταινία μας μεταφέρει σε μια αγροτική κοινωνία στην Ελλάδα. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου βαραίνει την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι του χωριού συμπάσχουν και συμμετέχουν στο βαρύ πένθος. Η νεαρή σύντροφος, συντετριμμένη, ταλαντεύεται ανάμεσα στην συντριβή της απώλειας και το ζωώδες ένστικτο για επιβίωση.

Η ατμόσφαιρα της ταινίας Βληχή είναι σκοτεινή αλλά μεθυστική. Το έργο εξερευνά τις ιδέες της μοναξιάς και της σύνδεσης, του θανάτου και του έρωτα, της επιθυμίας και της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα (που αναδεικνύονται μέσα από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας της Τήνου στη δημιουργία της ταινίας).

Ο Λάνθιμος αιχμαλωτίζει την προσοχή του κοινού με αριστοτεχνικό τρόπο, ενώ οι άνθρωποι, τα ζώα και το τοπίο συγκλίνουν και συνωμοτούν σε έναν ωμό και ανησυχητικό κύκλο ζωής και θανάτου. Το στοιχείο αυτό αντικατοπτρίζεται στην ανανοηματοδότηση του πένθιμου άσματος του Μπαχ από τον Κνουτ Νύστεντ, και του μουσικού έργου του Τόσιο Χοσοκάβα που συνοδεύουν την ταινία. Οι στίχοι υποδηλώνουν ότι ο θάνατος δεν είναι ένα τέλος, αλλά ένας νέος σύντροφος και μια νέα συνάντηση.

«Γυρνάμε σε ένα πρώιμο στάδιο του κινηματογράφου»

Ο Γιώργος Λάνθιμος, στη συνέντευξη τύπου, σημειώνει αναφορικά με το πρόγραμμα: «Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα η πρόταση από τη Λυρική και τον ΝΕΟΝ, καθώς με αυτή την ταινία γυρίζω σε ένα πρώιμο στάδιο του κινηματογράφου, ασπρόμαυρο, χωρίς λόγια. Ήταν πρόκληση και ταυτόχρονα έμπνευση ότι είναι μια ταινία βουβή που παρουσιάζεται με τον συγκεκριμένο τρόπο και με τη συνοδεία ζωντανής ορχηστρικής μουσικής».

Η Έμμα Στόουν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένη που είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στην Αθήνα και την Τήνο και να συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο δώρο η εμπειρία μου στο νησί και να δουλέψω ξανά με τον Γιώργο (Λάνθιμο)».

Η μουσική και η παραγωγή της ταινίας

Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά από μουσικούς της ΕΛΣ, τη Χορωδία της ΕΡΤ και τη σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και διεύθυνση χορωδίας Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα The Artist on The Composer διασυνδέει σύγχρονους καλλιτέχνες με την κλασική μουσική και την όπερα, προκαλώντας μια ιδιαίτερη σύμπραξη διαφορετικών μορφών τέχνης σε ένα ενιαίο σύνολο.

Στη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος από την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον Οργανισμό ΝΕΟΝ, ο πολυβραβευμένος έλληνας κινηματογραφικός δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος δημιούργησε ένα νέο κινηματογραφικό έργο το οποίο παρουσιάζεται με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Η επιμέλεια του προγράμματος είναι του Γιώργου Κουμεντάκη, Καλλιτεχνικού Διευθυντή Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελίνας Κουντούρη, Διευθύντριας ΝΕΟΝ.

Η παραγωγή, από πλευράς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας.

Γιώργος Λάνθιμος: Βληχή

6, 7, 8 Μαΐου 2022 / Ώρες: 18.00, 20.00, 22.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Παραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Πρωταγωνιστούν: Έμμα Στόουν, Νταμιάν Μποννάρ

Μουσική: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ, Τόσιο Χοσοκάβα

Τσίμπαλο: Αγγελίνα Τκάτσεβα

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Συμμετέχουν οι μουσικοί της ΕΛΣ: Νίκος Νικόπουλος (Φλάουτο), Ντιμίτρι Σαφαριάν-Σιμονένκο (Όμποε), Άννα Δερμάνη (Άρπα), Σοφία Ταμβακοπούλου (Πιάνο), Αλέξης Θεοφυλάκτου (Βιολί), Μαρίνα Κολοβού (Βιολοντσέλο)

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Με τη συμμετοχή της Χορωδίας της ΕΡΤ

Σκηνικά: Άννα Γεωργιάδου / Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος / Διεύθυνση φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Executive producer: Ρεμπέκκα Σκίννερ / Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου

Στην ταινία εμφανίζονται γυμνά σώματα.