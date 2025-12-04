Lifestyle

Έντι Γαβριηλίδης: «Είναι ωραίο να αρέσουμε και να μας ζηλεύουν»

«Δέχομαι σχόλια στα social media, αν έχουν χιούμορ, μου αρέσουν, αν είναι παλιακά, δεν μου αρέσουν», σχολίασε ο κριτής του GNTM
Έντι Γαβριηλίδης
Φωτογραφία αρχείου

«Το GNTM ήταν η καλύτερη συνθήκη που θα μπορούσα να ζητήσω για να κάνω πρώτη φορά τηλεόραση», λέει ο Έντι Γαβριηλίδης για το GNTM.

Στα «γενέθλια» του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη έδωσε το παρών ο Έντι Γαβριηλίδης, το βράδυ της Τετάρτης (03.1.22025) ο οποίος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για το GNTM, τα σχόλια στα social media κλπ…

«Είμαστε μια οικογένεια στο Star. Ήρθα να στηρίξω τον Πάνο Ιωαννίδη, το φαγητό ήταν υπέροχο», είπε αρχικά ο Έντι Γαβριηλίδης.

Ο Έντι Γαβριηλίδης είπε στη συνέχεια για το GNTM: «Ήταν η καλύτερη συνθήκη που θα μπορούσα να ζητήσω για να κάνω πρώτη φορά τηλεόραση».

Ο Έντι Γαβριηλίδης πρόσθεσε: «Αν μου ταίριαζε ένα πρότζεκτ, με χαρά θα το έκανα. Δέχομαι σχόλια στα social media. Αν έχουν χιούμορ, μου αρέσουν, αν είναι παλιακά, δεν μου αρέσουν. Είναι ωραίο να αρέσουμε και να μας ζηλεύουν».

