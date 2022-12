Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Φεστιβάλ Τοιχογραφιών της Τιφλίδας έχει διευκολύνει τη δημιουργία περισσότερων των 40 έργων τέχνης δρόμου. Στο φετινό Tbilisi Mural Fest, οι νέες δημιουργίες ήταν για ακόμα μια φορά πανέμορφες και εντυπωσιακές.

Δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας της χώρας με τη Ρωσία και του πολέμου στην Ουκρανία, οι οργανωτές του φεστιβάλ τόνισαν τη συμμετοχή του φημισμένου Ουκρανού Sasha Corban, ο οποίος απέναντι από το Russian Federation Interests Section στην πρεσβεία της Ελβετίας στην Τιφλίδα φιλοτέχνησε ένα έργο με το πορτραίτο γυναίκας με παραδοσιακή ουκρανική ενδυμασία.

Στην ιστορική συνοικία Sololaki, το «M3D3A» του γνωστού Ιταλού Vesod είναι αφιερωμένο στον μύθο της Μήδειας και του Ιάσονα.

Στο «Ilia’s Room», ο Mohamed l’Ghacham απέδωσε ονειρικά το καθιστικό του Γεωργιανού στοχαστή και συγγραφέα Ilia Chavchavadze (1837-1907), ενός από τους ιδρυτικούς πατέρες της σύγχρονης Γεωργίας.

«Circus» ήταν ο τίτλος της τοιχογραφίας του Luis Gómez de Terán, στον λογαριασμό του φεστιβάλ στο Instagram αφού παρατίθενται σκέψεις του ‘Αγγλου πολιτικού και αποίκου στις ΗΠΑ Sir Edwin Sandys – γνωστού από την έκφραση «Honesty is the best policy» – για το ψέμα, σημειώνεται: «Ισχύουν όντως αυτά; Καμιά φορά λέω ψέματα για να προστατέψω τον εαυτό μου από την πραγματικότητα, καμιά φορά λέω ψέματα για να προστατέψω τα συναισθήματα κάποιου άλλου…».