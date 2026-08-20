Φαίη Σκορδά: Διακοπές και γυμναστική στην Κύπρο – Βίντεο με την παρουσιάστρια μέσα σε σάουνα

Η Φαίη Σκορδά έκανε διακοπές στην Κύπρο και μέσα από τις εικόνες που δημοσίευσε στο Instagram, έδειξε στους διαδικτυακούς φίλους της πως δεν σταμάτησε τη γυμναστική, ούτε κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην Πάφο. Στο βίντεο η παρουσιάστρια κάνει ασκήσεις και χαλαρώνει σε σάουνα. Ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη δεν θα γίνει το φετινό καλοκαίρι.

Το ζευγάρι κάνει μαζί διακοπές και ο γάμος τους αναμένεται να γίνει σε πολύ στενό κύκλο. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία. Για την ώρα η Φαίη Σκορδά αποφορτίζεται μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν και φροντίζει να διατηρεί το σώμα της σε άψογη φόρμα. Κάνει μια σειρά από ασκήσεις, σηκώνει βάρη και ολοκληρώνει το πρόγραμμά της σε σάουνα.

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Μέσα στις ασκήσεις που έχει στην καθημερινότητά της είναι οι κοιλιακοί, οι γέφυρες, ασκήσεις ενδυνάμωσης ποδιών και γλουτών και φυσικά προπόνηση με ιμάντες TRX.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο, μοιράστηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο Instagram από δραστηριότητες όπως ιππασία στην παραλία, padel, golf και βουτιές στην πισίνα και τη θάλασσα.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης κάνουν σχέδια γάμου, ενώ σύμφωνα με τη Real Life αυτό το διάστημα ετοιμάζουν και το νέο τους σπίτι, στο Παλαιό Ψυχικό, το οποίο επιμελείται ο μέλλοντας σύζυγος της παρουσιάστριας, ως αρχιτέκτονας που είναι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στο newsit.gr ο Γρηγόρης Μελάς, η Φαίη Σκορδά τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στον ΑΝΤ1. Το νέο συμβόλαιο της παρουσιάστριας με τον όμιλο του Αμαρουσίου δεν ορίζει το ακριβές πεδίο συνεργασίας, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται είτε παρουσίαση ζωντανής εκπομπής το Σαββατοκύριακο – χωρίς να ορίζεται η ώρα μετάδοσης της – είτε κάποια εκπομπή μέσα στην εβδομάδα.