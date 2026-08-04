Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει καλοκαιρινή εξόρμηση στην Κύπρο – Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από το άγχος της πόλης και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται στην Κύπρο, μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και τους δύο γιους της.

Την Τρίτη (04.08.2026) η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από την εξόρμησής της στην Πάφο, όπου όλοι μαζί διέμειναν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, στην περιοχή της Πέγεια.

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Η όμορφη παρουσιάστρια ανέβασε μία φωτογραφία με μαγιό καθώς και άλλα εντυπωσιακά στιγμιότυπα.

«Πάφος», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης κάνουν σχέδια γάμου, ενώ σύμφωνα με τη Real Life αυτό το διάστημα ετοιμάζουν και το νέο τους σπίτι, στο Παλαιό Ψυχικό, το οποίο επιμελείται ο μέλλοντας σύζυγος της παρουσιάστριας, ως αρχιτέκτονας που είναι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στο newsit.gr ο Γρηγόρης Μελάς, η Φαίη Σκορδά τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στον ΑΝΤ1. Το νέο συμβόλαιο της παρουσιάστριας με τον όμιλο του Αμαρουσίου δεν ορίζει το ακριβές πεδίο συνεργασίας, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται είτε παρουσίαση ζωντανής εκπομπής το Σαββατοκύριακο – χωρίς να ορίζεται η ώρα μετάδοσης της – είτε κάποια εκπομπή μέσα στην εβδομάδα.