«Κλείδωσε» η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1 – Τη Δευτέρα οι τελικές υπογραφές

Είναι οριστικό ότι την επόμενη σεζόν η Φαίη Σκορδά θα βγαίνει από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η συμφωνία είναι οριστική και κλείδωσε μετά από συναντήσεις της παρουσιάστριας με ανώτατα στελέχη του σταθμού.

Η τελική υπογραφή ανάμεσα στη Φαίη Σκορδά και τον ΑΝΤ1 θα μπει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 σε συνάντηση που έχει οριστεί.

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Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, το νέο συμβόλαιο της παρουσιάστριας με τον όμιλο του Αμαρουσίου δεν ορίζει το ακριβές πεδίο συνεργασίας, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται είτε παρουσίαση ζωντανής εκπομπής το Σαββατοκύριακο – χωρίς να ορίζεται η ώρα μετάδοσης της – είτε κάποια εκπομπή μέσα στην εβδομάδα.

Όλα θα αποφασιστούν και θα οριστικοποιηθούν το προσεχές διάστημα και αφού οι δύο πλευρές εξετάσουν το καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύει τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Φαίης Σκορδά και του ΑΝΤ1.

Αξίζει δε να αναφέρω ότι, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, δεν ετέθη ποτέ θέμα παρουσίασης του σόου «Dancing With The Stars», ένα project που μελετάται από τον ΑΝΤ1 ώστε να επιστρέψει τηλεοπτικά, αλλά δεν μπήκε ποτέ στο τραπέζι της συζήτησης των στελεχών του σταθμού με τη Φαίη Σκορδά.

Πάντως θα είναι ενδιαφέρουσα η όποια εξέλιξη, καθώς η είσοδος της γνωστής παρουσιάστριας στη ζώνη του Σαββατοκύριακου – που θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο – αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα του εγχώριου τηλεοπτικού τοπίου.