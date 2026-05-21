Φοίβος Δεληβοριάς για Ακύλα: «Ελπίζω αυτό που έζησε να λειτουργήσει απελευθερωτικά και όχι τραυματικά»

«Είμαι ενάντιος σε ορισμένα πράγματα που αφορούν τον διαγωνισμό» είπε ο Φοίβος Δεληβοριάς για τη Eurovision, όταν δέχτηκε ερώτηση για την προσπάθεια που κατέβαλε ο Ακύλας.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου παραχώρησε ο Φοίβος Δεληβοριάς. Ο γνωστός καλλιτέχνης απάντησε, μεταξύ άλλων, για τον Ακύλα και για τη Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν το παρακολούθησα τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision…», είπε αρχικά ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς πρόσθεσε: «Και όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, γιατί είμαι και ενάντιος για πολιτικούς λόγους σε ορισμένα πράγματα που αφορούν τον διαγωνισμό. Δεν έτυχε, όμως, να τον παρακολουθήσω».

«Το καλοκαίρι ερχόταν στην Ταράτσα και τον έβλεπα και είχα μία μεγάλη συμπάθεια στον Ακύκα και ελπίζω όλο αυτό το πράγμα που έζησε να λειτουργήσει απελευθερωτικά και για εκείνον και όχι τραυματικά».