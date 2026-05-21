Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: Πάλευα να το «σκάσω» από αυτή τη σχέση, όλοι μου έλεγαν πως είναι λάθος

Ηρώ Σαΐα και Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκαν το 2015 και ένα χρόνο αργότερα, απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους. Η σχέση και ο γάμος τους άντεξαν στο χρόνο. Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου και μίλησε για τον σύζυγό της.

Όπως ανέφερε η Ηρώ Σαΐα, ο Σταύρος Ξαρχάκος διατηρεί μια διαχρονική εσωτερική νεότητα που την γοητεύει. Μίλησε για τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους και τα σχόλια που δεχόταν από άτομα του περιβάλλοντός της.

«Ο Σταύρος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και ένας πολύ γοητευτικός για εμένα άντρας έξω του, ακόμα και τώρα στα 87 του χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό. Φλερτάρουμε για πλάκα. Είμαστε μαζί 18-19 χρόνια, αλλά τα πρώτα 4-5 ήμασταν και δεν ήμασταν μαζί. Εγώ πάλευα να το “σκάσω” από αυτή τη σχέση, δεν τα κατάφερα όμως. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι λάθος».

Όσο για την απόφαση που πήρε να μην ακούσει τις απόψεις τρίτων προσώπων για την προσωπική της ζωή, η Ηρώ Σαΐα είπε: «Ευτυχώς δεν τους άκουσα. Ήταν πάνω από μένα αυτό. Έφευγα αλλά με διεκδικούσε αρκετά, αν και δεν χρειαζόταν. Μόνη μου γύριζα. Προσπαθούσα να φύγω, για να κάνω αυτό που μου έλεγαν οι άλλοι, επηρεαζόμουν. Το ήξεραν πολύ λίγοι άνθρωποι αλλά το πάλευα μόνη μου μέσα μου. Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ μηνών, η Ηρώ Σαΐα είχε μιλήσει για τα παιδικά χρόνια της και την εποχή που ως έφηβη έκανε τις δικές της επαναστάσεις. «Είχα τη χαρά να μη ζήσω ιδιαίτερα δύσκολα παιδικά χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η οικογένεια μας δεν είχε και τις δύσκολες και τις εύκολες καταστάσεις, οπωσδήποτε» είχε πει.