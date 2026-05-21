Η μητέρα του Μάθιου Πέρι για τον θάνατο του γιου της: «Πλήρωσε το τίμημα της εμπιστοσύνης»

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σουζάν Μόρισον, μίλησε δημόσια για τον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Kenneth Iwamasa, λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του για την υπόθεση θανάτου του «Τσάντλερ» από τη θρυλική σειρά τα «Φιλαράκια».

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών. Η αιτία θανάτου αποδόθηκε στις «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο βοηθός του έκανε επανειλημμένες ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό χωρίς ιατρική εκπαίδευση, ακόμη και την ημέρα του θανάτου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επιστολή που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η μητέρα του Μάθιου Πέρι περιγράφει πώς η οικογένεια πίστευε ότι ο βοηθός του γιου της ήταν ένας άνθρωπος που κατανοούσε τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και θα τον προστάτευε.

«Η σημαντικότερη δουλειά του ήταν να είναι ο φύλακας του Μάθιου στον αγώνα του απέναντι στον εθισμό», έγραψε. «Αντί όμως να τον προστατεύσει, διευκόλυνε την παράνομη χρήση ουσιών, βρήκε προμηθευτές και έκανε ο ίδιος τις ενέσεις, παρότι δεν είχε καμία απολύτως κατάρτιση».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι μετά τον θάνατο του γιου της, ο Iwamasa παρέμεινε κοντά στην οικογένεια, στέλνοντάς της τραγούδια και βοηθώντας τη ακόμη και με οδηγίες για το κοιμητήριο όπου τάφηκε ο ηθοποιός. Όπως υποστηρίζει, εκείνος επέμενε να μιλήσει στην κηδεία και παρουσιαζόταν σαν άνθρωπος που προσπαθούσε να τον σώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Morrison περιέγραψε επίσης τη σοκαριστική στιγμή μετά τον θάνατο του γιου της, γράφοντας: «Και ξαφνικά, ένα βράδυ, ήταν απλώς ένα σώμα ξαπλωμένο στο κρύο γρασίδι της αυλής του. Ελικόπτερα πετούσαν από πάνω για μια εικόνα του νεκρού παιδιού μου, ενώ εγώ στεκόμουν στον δρόμο ζητώντας μια κουβέρτα για να τον καλύψω».

«Τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει αυτόν τον πόνο, ούτε θα τον απαλύνει, είμαι βέβαιη, για όσο ζω».

Ο Iwamasa ήταν ένας από τους πέντε ανθρώπους που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, σε σχέση με τον θάνατο του Perry.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Iwamasa κατηγορείται ότι συνωμότησε με την «βασίλισσα της κεταμίνης» Τζάσβιν Σάνγκα, Έρικ Φλέμινγκ και τον γιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια για την παράνομη χορήγηση κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι.

Η Τζάσβιν Σάνγκα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση τον Απρίλιο.

Ο τηλεοπτικός σκηνοθέτης Έρικ Φλέμινγκ, δήλωσε ένοχος τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης και καταδικάστηκε τον Μάιο σε 24 μήνες φυλάκιση και τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση.

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Ιούνιο του 2025 για τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης, καταδικάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση.

Ο γιατρός Μαρκ Τσάβες, που επίσης δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη χορήγηση κεταμίνης, καταδικάστηκε σε 8 μήνες κατ’ οίκον περιορισμό τον Δεκέμβριο του 2025. Του επιβλήθηκαν επίσης τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση και 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας.