Γουίλεμ Νταφόε: Δεν με ενοχλεί που δεν έχω κερδίσει Όσκαρ, δουλεύω και κρατώ χαμηλό προφίλ

Ο ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτι Γενεθλίων» και παραχώρησε συνέντευξη. Ανέφερε πως δεν αισθάνεται «σταρ», πως ακολουθεί τους ρυθμούς μιας φυσιολογικής ζωής χωρίς να προσπαθεί να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και πως πλέον αισθάνεται σαν σπίτι του, την Ρώμη.

Ο ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega για τη σχέση του με την Ελλάδα, αναφέροντας πως συνδέεται από τα παιδικά του χρόνια, καθώς μεγάλωσε με μία ελληνοαμερικανική οικογένεια.

Μιλώντας για την ταινία «Πάρτι Γενεθλίων», είπε πως τα γυρίσματα έγιναν σε Κέρκυρα και Αθήνα, ενώ για την κουλτούρα των παπαράτσι σημείωσε: «Δεν έχω τον τρόπο ζωής των διασημοτήτων. Δουλεύω και κρατώ χαμηλό προφίλ εκτός δουλειάς».

«Στην αρχή περνούσα περισσότερο χρόνο στη Νέα Υόρκη και λιγότερο στη Ρώμη, αλλά τώρα έχει αλλάξει. Τώρα είμαι περισσότερο στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι το σπίτι μου».

«Δεν με έχει ενοχλήσει που δεν έχω λάβει βραβείο Όσκαρ. Είναι ωραίο εάν συμβεί, αλλά δεν το σκέφτομαι αυτό», είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.