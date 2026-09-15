Lifestyle

Φωτεινή Δάρρα: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η μουσική παράσταση «Έρωτα Εσύ» στην Κνωσό

Αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη του έρωτα και της γυναικείας φωνής η παράσταση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Φωτεινή Δάρρα: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η μουσική παράσταση «Έρωτα Εσύ» στην Κνωσό
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση υποδέχθηκε το κοινό τη μουσική παράσταση «Έρωτα Εσύ» με τη Φωτεινή Δάρρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στον εμβληματικό Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.

Η προκράτηση θέσεων ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, καθώς όλες οι διαθέσιμες θέσεις για τη συναυλία έχουν ήδη καλυφθεί. Η ανταπόκριση αυτή επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού για την πολιτιστική αυτή δράση με την Φωτεινή Δάρρα, που δημιουργήθηκε ειδικά για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού. 

Με σεβασμό στον μοναδικό αυτό χώρο, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η Φωτεινή Δάρρα μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσει μια μουσική και ποιητική διαδρομή αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη του έρωτα και της γυναικείας φωνής. Μέσα από την ιστορία της Αριάδνης, η παράσταση αφηγείται το ταξίδι μιας γυναίκας που ερωτεύεται, ονειρεύεται, δημιουργεί και ελπίζει.

Από τον Όμηρο, τη Σαπφώ, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Κ.Π. Καβάφη και τον Οδυσσέα Ελύτη, έως τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Νίκο Μαμαγκάκη, τον Leonard Cohen και άλλους σημαντικούς δημιουργούς, η μουσική και η ποίηση συναντούν την ιστορία της Κνωσού και δημιουργούν έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση θα λάβει χώρα στην Κεντρική αυλή του Ανακτόρου της Κνωσού η οποία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ. 

Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συντελέστριες/συντελεστές

  • Ερμηνεία, πρωτότυπο κείμενο και επιλογή ποιητικών κειμένων: Φωτεινή Δάρρα
  • Πιάνο & Ενορχήστρωση: Γιώργος Παπαχριστούδης
  • Φλάουτο – κλαρίνο – φλογέρες: Αποστόλης Βαγγελάκης
  • Κρουστά: Νίκος Καρατζάς
  • Κοντραμπάσο: Γιάννης Πλαγιαννάκος
  • Βιολοντσέλο: Αστέριος Πούφτης
  • Μπουζούκι – μαντολίνο – κιθάρα: Γιάννης Σταματογιάννης                                                                                                                                           
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Άλεξ Χαϊμαλάς.                                    
  • Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας.  
  • Ειδική συμμετοχή: Ιωάννα-Ρωξάνη Δάρρα-Παπαχριστούδη                                                                                                     
  • Rhea Productions
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
163
149
107
95
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συγκίνησε στα Emmy παραλαμβάνοντας το βραβείο του σε αμαξίδιο - Δάκρυσαν Κίντμαν και Φορντ
«Όταν διαγνώστηκα με Πάρκινσον προσπάθησα να το κρατήσω μυστικό. Φοβόμουν μήπως ο κόσμος γελάσει μαζί μου, μήπως τα χάσω όλα» είπε ο ηθοποιός καταχειροκροτούμενος
Μάικλ Τζ. Φοξ
Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην avant premiere της σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα»
Η τραγουδίστρια θέλησε να είναι στο πλευρό του ηθοποιού λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της σειράς, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στη νέα του τηλεοπτική δουλειά
Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή 5
Ο Τέο Τζέιμς περιγράφει πώς ο παππούς του έφυγε από την Ελλάδα για να σώσει τη ζωή του από τους Ναζί στην Αθήνα
Ο διάσημος ηθοποιός, με αφορμή τις προσωπικές του ρίζες και με την ιδιότητα του ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υπογράφει ένα βαθιά προσωπικό κείμενο στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την προστασία των προσφύγων
Ο Τέο Τζέιμς
Newsit logo
Newsit logo