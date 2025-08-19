Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Την κατσίκα σου και δρόμο» απάντησε σε χυδαίο μήνυμα που έλαβε στα social media

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εκτός από επιχειρηματίας και μοντέλο είναι και influencer, καθώς ασχολείται ενεργά με τα social media και μοιράζεται συνεχώς στιγμές από την καθημερινότητά της τόσο όταν είναι μόνη της όσο και όταν βρίσκεται με τον Χρήστο Μάστορα. Αυτή τη φορά αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ένα χυδαίο μήνυμα που έλαβε, μαζί με την απάντησή της.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έλαβε ένα μήνυμα που έγραφε, «π@@@@@α». Το μήνυμα αυτό την έκανε έξαλλη γι’ αυτό και αποφάσισε να το κοινοποιήσει στους ακόλουθούς της μαζί με τη δική της απάντηση που έγραφε, «Την κατσίκα σου και δρόμο».

Προ ημερών κάτω από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, μέσω του οποίου θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στη ζωή της στο παρελθόν, ένας hater τη ρώτησε πόσα χρήματα δίνει ο Χρήστος Μάστορας για τις διακοπές της.

«Πόσα πληρώνει ο Μάστορας για τις διακοπές της;» έγραψε κάποιος χρήστης του TikTok στο γνωστό μοντέλο.

Βλέποντάς το η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θέλησε να απαντάει για να σταματήσει τα κακεντρεχή σχόλια μία και καλή.

«Κούρασες εσύ κάτω από κάθε βίντεο μου… Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές. Σκάσε πια», ήταν η αποστοματική απάντησή της.

Σημειώνεται ότι το ερωτευμένο ζευγάρι στα τέλη Ιουλίου ταξίδεψε στη Μύκονο για να χαλαρώσει από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα του νησιού.