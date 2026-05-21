Ο Γιώργος Σεϊταρίδης για τον πρώτο γάμο του: Την είχα γνωρίσει σε ταινία, ήταν ένας έρωτας τρελός

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης βρέθηκε καλεσμένος της Μαρίας Σολωμού, στην διαδικτυακή εκπομπή «Μαρία τη Νύχτα» και μίλησε για τον πρώτο του γάμο σε νεαρή ηλικία. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για έναν έρωτα κεραυνοβόλο και μια σχέση που κράτησε πάνω από τρία χρόνια. Δεν θέλησε να μιλήσει για τα αίτια του χωρισμού. Πλέον είναι παντρεμένος με την Όλγα Θανασσιά, την οποία γνώρισε από το Facebook.

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης είχε γνωρίσει την πρώτη γυναίκα που παντρεύτηκε στα γυρίσματα της ταινίας του Νίκου Περάκη, «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο». Επρόκειτο για την Τουρκάλα ηθοποιό και μοντέλο Τουχτσέ Καζάζ την οποία παντρεύτηκε το 2005. Για χάρη του γάμου τους, η Τουχτσέ Καζάζ είχε ασπαστεί τότε τον Χριστιανισμό, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στα ΜΜΕ της Τουρκίας.

Η Μαρία Σολωμού ανέφερε αρχικά πως όταν γνώρισε τον συνάδελφό της, ήταν ήδη παντρεμένος, αν και πιτσιρικάς. Ο Γιώργος Σεϊταρίδης απάντησε με σαρκασμό: «Όχι και πιτσιρικάς. Ήμουν 32-33. Ήμουν παντρεμένος και την είχα γνωρίσει σε ταινία. Γνωριζόμασταν 15 δευτερόλεπτα. Ήταν έρωτας τρελός. Ήμασταν παντρεμένοι για περίπου τρία χρόνια». Σε ερώτηση, μάλιστα, για το λόγο που χώρισε, ο ίδιος απάντησε: “Περσινά ξινά σταφύλια”.

Όσον αφορά το πώς γνώρισε τη νυν σύζυγό του, σημείωσε πως «Μέσα από το Facebook έγινε η επαφή. Ήμουν στο βουνό, στο Πήλιο, και είχε έρθει ένας φίλος. Όπως ήταν ανοιχτό το Facebook χάζευε ποιοι με ακολουθούν. Ξαφνικά είδε την Όλγα και με ρώτησε γιατί δεν την έχω κάνει αποδοχή».

«Μου λέει: “Είσαι χαζός; Δέξου την, αυτή είναι η γυναίκα σου. Θα την παντρευτείς”. Του είπα “Άντε ρε” και το πάτησα. Γνωριστήκαμε μετά. Μιλήσαμε λίγο μέσω του chat αλλά έπρεπε να τη δω. Κατέβηκα στην Αθήνα, τη βρήκα και όπως έρχεται την πρώτη φορά που τη βλέπω και την κοιτάω στα μάτια, είπα “Μπλέξαμε”. Είμαστε μαζί 12 χρόνια.

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι «Τρία χρόνια με παίδεψε στο να παντρευτούμε. Της το ζητούσα και τίποτα η κοπελιά. Πιστεύω ότι ο γάμος δεν είναι το πάρτι αλλά το Μυστήριο. Θα σου δώσει ο Θεό την ενέργεια και αν είναι να προχωρήσει, θα προχωρήσει, ενώ αν δεν είναι, θα διαλύσει».

Γιώργος Σεϊταρίδης και Όλγα Θανασσιά, έζησαν για χρόνια στο Πήλιο και πλέον έχουν επιστρέψει στην Αθήνα. Ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε τη φετινή σεζόν στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» μετά από 12 χρόνια αποχής.