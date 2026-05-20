Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει σαν «Κόναν ο βάρβαρος» πάνω από τέσσερις δεκαετίες μετά

Σε τροχιά επιστροφής μπαίνει το franchise του «Conan the Barbarian» με τους Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Κρίστοφερ ΜακΚουάρι να αναλαμβάνουν τα ηνία του εγχειρήματος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 44 ετών από την πρεμιέρα της θρυλικής ταινίας του 1982, ο… Κόναν Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε στο «TheArnoldFans»« ότι το πολυαναμενόμενο σίκουελ με τίτλο «King Conan», αναμένεται το 2027.

Σημειώνεται ότι το «The Hollywood Reporter» είχε αναφέρει πρόσφατα ότι ο Κρίστοφερ ΜακΚουάρι έχει αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας για τη 20th Century Studios με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του «Κόναν».

Προαναγγέλλοντας το πρότζεκτ ο βετεράνος σταρ του Χόλιγουντ απέδωσε φόρο τιμής στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον μύθο του ήρωα: στον συγγραφέα και δημιουργό του χαρακτήρα, Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ, στον Φρανκ Φραζέτα, του οποίου τα εμβληματικά έργα ταυτίστηκαν με την μορφή του Conan, αλλά και στον Τζον Μίλιους, τον σκηνοθέτη της κινηματογραφικής επιτυχίας «Conan the Barbarian» το 1982.

«Τον επόμενο χρόνο θα κάνουμε το «King Conan». Πλέον αποτελεί πραγματικότητα και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σβαρτσενέγκερ και συνέχισε: «Τα τελευταία 10 χρόνια έλεγα συνεχώς: ”Πρέπει να κάνουμε το «King Conan», να γραφτεί ένα εξαιρετικό σενάριο και να βρούμε κάποιον που να κατανοεί πραγματικά τον Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ και την εικαστική προσέγγιση του Φρανκ Φραζέτα, ώστε να συνεχίσουμε”. Θα ήθελα ο Τζον Μίλιους να αναλάβει ίσως χρέη παραγωγού. Θα είναι πραγματικά φανταστικό».

Ο διάσημος ηθοποιός συμπλήρωσε πως η χρονική στιγμή είναι η ιδανική: «Το εγχείρημα δεν θα είχε νόημα αμέσως μετά την πρώτη ταινία Conan καθώς ολόκληρη η φιλοσοφία του «King Conan» βασίζεται στο ότι βρίσκεται στον θρόνο εδώ και 40 χρόνια.

Πλέον είναι μεγαλύτερος και δεν έχει την ίδια φυσική κατάσταση. Είναι ο βασιλιάς, αλλά έχει επαναπαυτεί κάπως. Έχει κουραστεί από τα καθήκοντά του και θέλει να προχωρήσει παρακάτω. Κάποιοι όμως επιχειρούν να τον εξοντώσουν. Σκεφτείτε την ταινία «Οι Ασυγχώρητοι» του Κλιντ Ίστγουντ. Θα μοιάζει πολύ με αυτή αλλά θα περιλαμβάνει επικές μάχες».

Ο Conan αποτέλεσε έναν από τους πρώτους ρόλους – σταθμούς στην καριέρα του Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος ενσάρκωσε τον θρυλικό χαρακτήρα και στο σίκουελ του 1984, «Conan the Destroyer». Ο ίδιος δεν συμμετείχε στην ταινία της Lionsgate του 2011 «Conan the Barbarian», στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τζέισον Μομόα αλλά πέρασε σχεδόν αδιάφορη.