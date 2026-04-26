Γεωργία Νταγάκη: Η μουσικός που καθήλωσε με τη λύρα της πριν τον τελικό Κυπέλλου – «Δεν επιλέγουμε τη μοίρα μας»

Η μουσικός Γεωργία Νταγάκη εκπροσώπησε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό στάδιο, τον ΟΦΗ και ολόκληρη την Κρήτη. Με την αγαπημένη της λύρα έπαιξε μπροστά σε 22.000 φιλάθλους με τα συναισθήματα να είναι έντονα, όπως έγραψε σε ανάρτησή της. Σε αυτήν επιχείρησε να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής και της καριέρας της. Τίποτα αρχικά δεν ήταν εύκολο για μια ένα νέο κορίτσι που έπρεπε να σπάσει στερεότυπα που ήθελαν το όργανο αυτό να είναι ανδροκρατούμενο.

Η Γεωργία Νταγάκη ανέβηκε σε μία σκηνή λίγο έξω από το χορτάρι του γηπέδου πάνω στον στίβο εκπροσωπώντας την ομάδα από την Κρήτη. Η μουσικός με τη λύρα στα χέρια της, έπαιξε για την Κρήτη και τον ΟΦΗ. Η επικράτηση της ομάδας στον τελικό Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ, καθιστούν την ίδια ως το απόλυτο γούρι της ομάδας του Ηρακλείου.

«Τι όμορφο να ταυτίζουν το πρόσωπό σου, με την εικόνα της Κρήτης και πόσο υπέροχο να παίρνεις μέρος σε έναν αγώνα τελικού, που επιτέλους δεν δημιουργούνται επεισόδια βίας», τόνισε η μουσικός σε ανάρτηση της στο Facebook μετά τη λήξη του αγώνα.

Η Γεωργία Νταγάκη «πατά» στην παράδοση του τόπου της, προσέχει και σέβεται την τέχνη που έφτιαξαν οι πρόγονοί της και την ενσωματώνει στο δικό της δημιουργικό μονοπάτι. Αυτό έκανε και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και πήρε το χειροκρότημα για το κύρος, την αλήθεια, την περηφάνια της.

Η Γεωργία Νταγάκη έχει μια πλούσια καριέρα πάνω από 20 χρόνια, με διεθνείς συνεργασίες (όπως με τον Eric Burdon) και πειραματισμούς που περιλαμβάνουν μέχρι και techno ή ψυχεδελικούς ήχους. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί και στην τηλεόραση.

Η Γεωργία εκπροσώπησε τον τόπο της και ένωσε μέσα από τα λόγια και τις νότες της Βορρά και Νότο. Δεν είναι μόνο ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ. Είναι η ομορφιά, η ιστορία, η κουλτούρα και η φιλοσοφία του αθλήματος που ενώθηκαν κάτω από τη μοναδική καλλιτεχνική της γλώσσα.

Η ανάρτηση της μουσικού μετά τον τελικό Κυπέλλου

«Ας τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν απ την αρχή… Τι συνέβη αυτές τις δύο μέρες που πέρασαν; Και άραγε συνέβησαν όλα αυτά στ’ αλήθεια; Ας κάνουμε λοιπόν, έναν μικρό απολογισμό. Η αρχή έγινε, όταν πριν από 20 χρόνια ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου καλλιτεχνικά βήματα. Αμέσως μετά, ήρθαν ο δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Γιατί ένα κορίτσι να παίζει κρητική λύρα; Γιατί μια κοπέλα να παίρνει τη λύρα και να προσπαθεί να την εντάξει σε άλλους χώρους και μέρη εκτός Κρήτης; Γιατί μια γυναίκα να παίζει κρητική λύρα με αυτόν τον τρόπο και να δημιουργεί ένα νέο άλλο είδος μουσικής στην Ελλάδα και όχι αυστηρά παραδοσιακό; Γιατί γιατί γιατί…

Στερεότυπα και παθογένειες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από ένα κορίτσι, μια κοπέλα, μια γυναίκα. Δεν υπάρχει γιατί, ακόμα κι αν πούμε πως υπάρχει. Τη μοίρα μας δεν την επιλέγουμε, άλλα μαγικά αυτή μας επιλέγει. Όπως λέει το νέο μου τραγούδι: «Στο δρόμο το δικό μου πήρα τα πάντα επώ μου, να ‘ταν το τυχερό μου η μοίρα το γραφτό μου». Και σήμερα φτάσαμε εδώ; Πού; Δεν ξέρω…



Ξέρω μόνο ότι προχθές έπαιξα σε ένα κατάμεστο και μυσταγωγικό KYTTARO Live Club / ΚΥΤΤΑΡΟ, με ένα κοινό που έχω δημιουργήσει και σέβεται απόλυτα αυτό που είμαι και κάνω, γιορτάζοντας τα 20 μου χρόνια γεμάτη συγκίνηση για αυτό που έχουμε καταφέρει… Μια υπέροχη ομάδα συνεργατών με υποστήριξη και απόλυτη εμπιστοσύνη προς εμένα και τη μουσική μου. Ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά μου. Πρόσωπα γεμάτα αγάπη.



Και εχθές λίγες ώρες αργότερα βρέθηκα πάλι με τη λύρα μου ανά χείρας, στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος να αντιπροσωπεύω τον ΟΦΗ. Να παίζω τις μουσικές μου μπροστά σε 22.000 κόσμο. Τι όμορφο να ταυτίζουν το πρόσωπό σου, με την εικόνα της Κρήτης και πόσο υπέροχο να παίρνεις μέρος σε έναν αγώνα τελικού, που επιτέλους δεν δημιουργούνται επεισόδια βίας.

Κορίτσια, κοπέλες, γυναίκες, μη σας πείσει ποτέ κανείς για το πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό το γνωρίζει η μοίρα του καθενός, την οποία εμείς οι ίδιες τελικά ορίζουμε. Εγώ μπορώ να υποσχεθώ πως θα πάμε δυνατά και για τα επόμενα 20. Σας υπόσχομαι πως πάντα θα προσπαθώ να εστιάζω στα θετικά αυτού του δύσκολου δρόμου, και θα προσπαθώ να παίρνω το δρόμο προς το φως. Πάντα. Μαζί. Από την Κρήτη ως το Άπειρο. Ας τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή».