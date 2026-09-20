Άντζελα Δημητρίου: Τα τραγούδια που αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη και η ατάκα του Σταμάτη Γονίδη

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν μία εξαιρετική φιλική σχέση και δεν ήταν λίγες οι φορές που είχαν μοιραστεί την ίδια πίστα. Μάλιστα, εκείνη ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών για να του πουν το «στερνό αντίο».

Η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίστηκε το Σάββατο (19.09.2026) με τον Σταμάτη Γονίδη σε ένα νυχτερινό κέντρο, όπου εκείνος είπε μια ατάκα που έγινε viral στα social media και πολύ τη συνέδεσαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Άντζελα Δημητρίου, από την άλλη, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Έλληνα στα και του αφιέρωσε δύο από τα πιο δημοφιλή κι αγαπημένα τραγούδια του.

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«Στον έναν και μοναδικό που έφυγε αλλά είναι κοντά μας, στο παιδί της νύχτας», είπε στο μικρόφωνο φανερά συγκινημένη η Άντζελα Δημητρίου. Τότε ακούστηκε η φωνή του Σταμάτη Γονίδη να λέει: «Γιατί θα μείνει κανένας εδώ;».

Η Άντζελα Δημητρίου δεν απάντησε στον συνάδελφό της, αντιθέτως συνέχισε να τιμά τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και τραγούδησε με πάθος και συγκίνηση τα κομμάτια «Ανήκω σε μένα» και «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Σημειώνεται ότι στην ίδια εμφάνιση ο Σταμάτης Γονίδης θέλησε να περιγράψει την επίσκεψή του σε κάποιο νεκροταφείο, όπου τον ρώτησε ο φύλακας αν είναι καλά.

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«Πάω, λοιπόν, και μου λέει ο σεκιουριτάς “πώς είστε; Είστε καλά;”. Λέω “εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον”», είπε στη σκηνή και το συγκεκριμένο βίντεο ανέβηκε στα social media και έγινε αμέσως viral.

Η συγκεκριμένη φράση του Σταμάτη Γονίδη στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένα κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς να θεωρούν ατυχές το γεγονός ότι ο τραγουδιστής θέλησε να πει αυτήν την ιδιαίτερη και – ίσως – χιουμοριστική ιστορία λίγες ημέρες μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.