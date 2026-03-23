Γιολάντα Διαμαντή: Έγινα ερωτική μετανάστρια στη Λευκάδα, έχω κλάψει με μαύρο δάκρυ στο μαξιλάρι μου

Η Γιολάντα Διαμαντή παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (22-03-2026) και μίλησε για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία της. Αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γιώργο Καββαδά με τον οποίο απέκτησε 3 κόρες, στην απόφασή της να τον ακολουθήσει στη Λευκάδα και στις αλλαγές που διαπίστωσε στην καθημερινότητά της. Το πρώην μοντέλο δεν έχει μετανιώσει για τις κρίσιμες αποφάσεις που πήρε στο πέρασμα των χρόνων.

Η Γιολάντα Διαμαντή «συστήθηκε» στο κοινό τη δεκαετία του ’90. Μετά τη διάκριση στα καλλιστεία, ήρθε η παρουσία της σε τηλεοπτικές εκπομπές με υψηλή τηλεθέαση, στο πλευρό παρουσιαστών που άφησαν εποχή στην ιδιωτική τηλεόραση. Χρόνια αργότερα, έγινε ζευγάρι με τον Γιώργο Καββαδά και σήμερα ζουν στη Λευκάδα με τα παιδιά τους. Η ζωή στο νησί είναι διαφορετική, όπως εξήγησε η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια. Οι τιμές είναι καλύτερες, οι ρυθμοί λιγότερο έντονοι σε σχέση με την Αθήνα και ο αέρας πιο καθαρός.

Η Γιολάντα Διαμαντή δήλωσε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» ότι: «Έγινα ερωτική μετανάστρια στη Λευκάδα. Υποκλίθηκα στον Γιώργο. Δε γινόταν με τρία παιδιά να ζούμε χωριστά. Ο Γιώργος Καββαδάς είναι αρχιτέκτονας και ταξιδεύει συχνά. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα, που ζούσε και αυτός. Είχαμε το εξοχικό στη Λευκάδα και πηγαίναμε συχνά. Ωστόσο, πήρε μια μεγάλη δουλειά και έπρεπε να λείπει πολύ πιο συχνά από το σπίτι. Σκέφτηκα ότι δε θα ήταν σπίτι αυτό. Εγώ έκανα τρεις διαφορετικές δουλειές στην Αθήνα, ο Γιώργος ήταν στη Λευκάδα και ερχόταν τα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα. Εγώ ήθελα να είμαστε όλοι μαζί, να τρώμε, να βλέπουμε ταινίες. Όλο το οικογενειακό μου αρέσει πολύ».

Προσέθεσε, μάλιστα, πως «Όταν υπάρχει γερός παρονομαστής, είναι ευκολότερο. Τον πρώτο καιρό, έχω κλάψει με μαύρο δάκρυ στο μαξιλάρι μου, για ατελείωτα βράδια. Μου έλειπε πολύ το ραδιόφωνο και στα πρώτα χρόνια οι φίλοι μου εδώ και η οικογένειά μου. Ερχόμουν στην Αθήνα και δεν ήθελα να φύγω…. Τα έξοδα στην επαρχία είναι λιγότερα. Πήγαν οι κόρες μου μπαλέτο και όταν πήγα να το πληρώσω στη Λευκάδα νόμιζα ότι έκαναν λάθος. Ήταν το 1/3. Δεν πήγα να δουλέψω στο ραδιόφωνο. Έβλεπα στον ύπνο μου ότι κάνω ραδιόφωνο, καμιά φορά και δε θυμόμουν πώς λειτουργεί η κονσόλα. Ξύπναγα και ήμουν τόσο αγχωμένη».

Στη συνέχεια, η Γιολάντα Διαμαντή ανέφερε ότι «Είχα βγει Β’ Μις Ελλάς στα καλλιστεία του 1994. Σταρ Ελλάς είχε βγει η Ρέα Τουτουντζή και Μις Ελλάς η Εύη Αδάμ. Ήταν όλες φοβερές, κούκλες κανονικές. Ήταν πιο αγνά τα πράγματα. Δουλεύαμε και βγαίναμε όλες μαζί. Και στην τηλεόραση ήταν διαφορετικά. Ίσως φταίει το διαδίκτυο».

Συμπλήρωσε πως «Δούλευα πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1. Είχα δεκαετές συμβόλαιο. Όταν ξεκίνησαν α παρουσιάζω το “Ο Καλύτερος Κερδίζει” μετά τον Μίλτο Μακρίδη, το υπέγραψα. Δούλεψα στον “Πρωινό Καφέ” με τη Ρούλα Κορομηλά και στη συνέχεια με την Πόπη Διαμαντάκου. Τώρα το λέτε “πανελίστα” αλλά τότε κάναμε τα βίντεο για την εκπομπή, κάναμε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που τις έπαιζαν στην εκπομπή και ήμασταν και στον καναπέ που συζητάγαμε όλοι μαζί. Δεν έχω ξαναδεί τη Ρούλα από τότε, ήμουν 18 και τώρα 52. Μετά συνεργάστηκα με την Ελένη Μενεγάκη για 5 χρόνια. Κάναμε και πολύ παρέα, ήμασταν φίλες. την είδα φέτος στη Λευκάδα, με τα παιδιά της».

Επιπλέον, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός είπε πως «Με τον Βαγγέλη Περρή μιλάμε ακόμα. Η Λίτσα Πατέρα θα με θυμάται, γιατί την είχα πετύχει και όταν είχα πάει καλεσμένη παλιότερα στη Φαίη Σκορδά. Είχε πάει και η μητέρα μου να βγάλει τον χάρτη μου. Η Λίτσα Πατέρα μου είχε πει πως θα κάνω τρία παιδιά και της είπα: ‘Έλα τώρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω παιδιά”. Επίσης είχα κάνει μια εκπομπή με τον Γιώργο Μαρίνο στο Ciao ANT1. Φορούσα ένα κόκκινο φουστάνι και εγώ η άφωνη είχα τραγουδήσει live “Τα παιδιά του Πειραιά”. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, τον γνώρισα στα γυρίσματα και μετά σε άλλες δουλειές με τον ΑΝΤ1».

«Ήταν πάρα πολύ φιλόξενος. Βλέπεις κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν κάνει το 1/1000 τόσο μεγάλων ανθρώπων και έχουν μια έπαρση και λες: “Είναι δυνατόν;”. Εγώ τώρα που έχω φύγει από τα πράγματα, δεν με έχουν ανάγκη. Μπορεί να πάρω τηλέφωνο τον Γιάννη Πάριο στο σταθερό και να μιλήσουμε ή τον Αντώνη Ρέμο» ανέφερε η Γιολάντα Διαμαντή.