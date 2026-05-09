Metallica: Πανζουρλισμός στο ΟΑΚΑ – Η στιγμή που ανοίγουν οι πύλες και μπαίνει τρέχοντας ο κόσμος

Οι Metallica δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (09-05-2026) και υπόσχονται ένα μοναδικό σόου μπροστά στους θαυμαστές τους. Από το μεσημέρι άρχισαν να σχηματίζονται ουρές εκατοντάδων μέτρων έξω από τις πύλες του γηπέδου, με τους πολλούς να έχουν επιλέξει μπλούζες του εμβληματικού συγκροτήματος. Υπολογίζεται ότι πάνω από 80.000 άνθρωποι θα παρακολουθήσουν από κοντά το μουσικό συγκρότημα που γράφει ιστορία από το 1981 που ιδρύθηκε.

Για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, πολλοί ταξίδεψαν από άλλες περιοχές της χώρας. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα, ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Τζέιμς Χέτφιλντ χέρι – χέρι με την αρραβωνιαστικιά του.

Έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία εμφάνιση των Metallica στην Ελλάδα. Μία μικρή γεύση για το τι πρόκειται να συμβεί απόψε, έδωσαν ήδη οι θαυμαστές των Metallica στο pop up κατάστημα που άνοιξε το πρωί της Παρασκευής στην Τεχνόπολη.

Η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου με τις δοκιμές ήχου να δίνουν τον παλμό της βραδιάς. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360° επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ. Πολλοί έσπευσαν από νωρίς το μεσημέρι για να πάρουν θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σκηνή.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ την έναρξη της συναυλίας κάνουν οι Knocked Loose στις 18:00.

Οι πρώτοι στη σειρά, που περίμεναν επί ώρες για να μπουν έγκαιρα και να πιάσουν θέση κοντά στη σκηνή, παρότι εξουθεωμένοι, μπήκαν τρέχοντας στον χώρο.

Στη συνέχεια, στις 19:00, θα πάρουν την σκυτάλη οι Gojira ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands». Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω της πρωτοβουλίας «Metallica Scholars», καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.

Η επόμενη συναυλία έγινε στη Ριζούπολη το 1999 και συνέχεια στη Μαλακάσα το 2007. Η τελευταία ήταν το 2010 και πάλι στη Μαλακάσα.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, το συγκρότημα ανέβασε ανάρτηση στα social media, ξεσηκώνοντας το κοινό του.

«Αθήνα ξύπνα, σήμερα θα δεις τους Metallica», έγραψαν στη λεζάντα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΟΑΚΑ, ενημερώνει ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα.

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία.

Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών. Συνιστάται η αποφυγή προσέγγισης με ιδιωτικά οχήματα Διευκολύνουμε την κυκλοφορία – Αποσυμφορούμε την περιοχή».