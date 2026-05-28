Γιώργος Κιμούλης: «Σέβομαι πάντα αυτούς που ρωτούν αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστώ και τις ερωτήσεις τους»

«Με τον Γιώργο είμαστε 50 χρόνια φίλοι και μια Επίδαυρος που δεν θα σταματήσει ποτέ», είπε ο Κιμούλης
Γιώργος Νταλάρας-Γιώργος Κιμούλης
Οι κοντινοί φίλοι και καλλιτέχνες Γιώργος Κιμούλης και ο Γιώργος Νταλάρας παραχώρησαν δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τους συνάντησαν σε βραδινή εκδήλωση, όπως είδαμε το πρωινό της Πέμπτης στο Happy Day του Alpha, και οι δυο τους μίλησαν για τα επαγγελματικά αλλά και για την μεταξύ τους σχέση.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής δημιουργός, Γιώργος Κιμούλης αναφέρθηκε αφενός στην πολυετή φιλία που τον συνδέει με τον τραγουδιστή, Γιώργο Νταλάρα, και αφετέρου στον σεβασμό που δείχνει προς τις ερωτήσεις που δέχεται κατά καιρούς.

Επισήμανε αρχικά πως «με τον Γιώργο είμαστε 50 χρόνια φίλοι και μια Επίδαυρος που δεν θα σταματήσει ποτέ. Μεταξύ μας υπάρχει τεράστιος σεβασμός και τεράστια εκτίμηση. Αυτό είναι που διατηρεί αυτή τη φιλία που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια».

«Θα ‘θελα να ρωτήσω αν έχει έρθει πολλές φορές φορές το όνομα σας στο προσκήνιο για θέματα που δεν θέλετε να επικοινωνήσετε και αν έχετε ενοχληθεί με καταστάσεις διάφορες», ρώτησε ρεπόρτερ με τον Γιώργο Κιμούλη να απαντάει: «Εγώ σέβομαι πάντα αυτούς που ρωτούν, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστώ και τις ερωτήσεις τους».

