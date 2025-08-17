Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση με σκάφος στο Μεγανήσι

Κοινές διακοπές στο όμορφο Μεγανήσι Αιτωλοακαρνανίας έκαναν ο Γιώργος Λιάγκας κα η Μαρία Αντωνά με το σκάφος του παρουσιαστή και είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου και να χαλαρώσουν.

Το Μεγανήσι είναι το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Πριγκηπονήσων Λευκάδας και αποτελεί «επίγειο παράδεισο» για πολλούς ιδιοκτήτες σκαφών, που το επιλέγουν για ρομαντικές αποδράσεις. Ο Γιώργος Λιάγκας αγαπάει τη θάλασσα και το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό και ρεπορτάζ του sinidisi.gr, το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε εκεί το Σάββατο (16.08.2025) και έκανε ξέγνοιαστες βουτιές στα καταγάλανα νερά της θάλασσας. Άλλωστε ο χρόνος που έχει απομείνει μέχρι την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν είναι λίγος, οπότε αυτό το τριήμερο ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία ώστε το ζευγάρι να απολαύσει ποιοτικό χρόνο μαζί και να χαρεί τον μεγάλο του έρωτα.

Το ζευγάρι εθεάθη σε παραλία του νησιού, όπου κατέφθασε με το υπερπολυτελές σκάφος του γνωστού παρουσιαστή. Οι δυο τους πέρασαν αρκετή ώρα στη θάλασσα, κάνοντας βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και απολαμβάνοντας τον ήλιο.

Με άκρως καλοκαιρινή διάθεση και χαμόγελα, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έδειχναν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή στο νησί, ενώ μία ημέρα νωρίτερα ήταν η γιορτή της δημοσιογράφου.

«Σήμερα η καρδιά μου γέμισε αγάπη από τις ευχές σας! Σας ευχαριστώ έναν-έναν που βρήκατε χρόνο να στείλετε μια σκέψη, ένα μήνυμα, ένα χαμόγελο.

Εύχομαι η ζωή να σας επιστρέψει πολλαπλάσια ό,τι μου χαρίσατε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν», είχε γράψει η Μαρία Αντωνά σε σχετική ανάρτησή της.