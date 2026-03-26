Νίκος Οικονομόπουλος για Μελίνα Νικολαΐδη: Δεν ξέρω τι λένε, δεν ασχολούμαι με τα δημοσιεύματα

Ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα προσωπικά του. Ανέφερε πως δεν έχει διάθεση να κρύψει κάτι και τόνισε πως δεν ασχολείται με τα δημοσιεύματα. Για την Μελίνα Νικολαΐδη είχε αναφέρει προ μηνών πως παρά τα όσα λέγονται και γράφονται κατά καιρούς για μεταξύ τους σχέση, οι δυο τους παραμένουν φίλοι.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος γνωρίζει την Μελίνα Νικολαΐδη από τότε που ήταν παιδί. Η νεαρή έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής και αυτό όπως φαίνεται έδωσε τροφή για σχόλια και συζητήσεις, περί μιας υποτιθέμενης σχέσης τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη φετινή σεζόν ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Περάσαμε πολύ ωραία με την Ήβη Αδάμου στη συνεργασία μας. Πάντα μιλάω και εγώ με ωραία λόγια για τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, περάσαμε πολύ ωραία. Η ζωή συνεχίζεται. Η δουλειά συνεχίζεται» ανέφερε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Στη συνέχεια δέχτηκε ερώτηση για την Μελίνα Νικολαΐδη: «Δεν ασχολούμαι με τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή μου. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω τι λένε, ας λένε. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δεν θα κρύψω κάτι» απάντησε για τα όσα γράφονται για εκείνον κατά καιρούς.

«Αν με κρίνουν για την πίστη μου, κανένα πρόβλημα. Δέχομαι την κριτική, αρκεί να μη με προσβάλλει. Δεν με ενοχλεί κάτι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που έχω πει τα εννοώ, τα πιστεύω και τέλειωσε» τόνισε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναφορά του σχετίζεται με τη συνέντευξη που παραχώρησε προ μηνών στον Γιώργο Λιάγκα και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. «Είμαι κυριολεκτικά παραδομένος στον Χριστό, θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος» είχε πει τότε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος έκαναν unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram, «σφραγίζοντας» με αυτό τον τρόπο πως πλέον δεν είναι ζευγάρι.