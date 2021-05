Δύο σεξουαλικές επιθέσεις δέχθηκε σε ηλικία 18 ετών η κόρη του Γκόρντον Ράμσεϊ, Χόλι, με αποτέλεσμα να πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες και για τρεις μήνες να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Τα παραπάνω αποκάλυψε η ίδια, μιλώντας στο podcast 21 & Over.

Η 21χρονη σήμερα κόρη του Γκόρντον Ράμσεϊ ανέφερε ότι το μετατραυματικό στρες που βίωνε συνδεόταν με δύο σεξουαλικές επιθέσεις που βίωσε όταν ήταν σε ηλικία 18 ετών. «Πήγα στο πανεπιστήμιο, σπούδασα σχέδιο μόδας και μου άρεσε. Αλλά από το δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους επηρεάστηκα από το PTSD και δεν είχα ιδέα ότι συνέβαινε αυτό. Έβγαινα πολύ, έλειπα από το μάθημα γιατί ήμουν έξω. Δεν απολάμβανα τον εαυτό μου. Δούλευα πολύ. Το PTSD ήταν αποτέλεσμα δύο σεξουαλικών επιθέσεων που είχα όταν ήμουν 18» είπε στο podcast 21 & Over, η κόρη του διάσημου σεφ.

