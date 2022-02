Την προσωρινή απομάκρυνση της Γούπι Γκόλντμπεργκ από το talk show «The View» ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του ABC News, μετά την άστοχη τοποθέτηση της για το Ολοκαύτωμα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Η 66χρονη ηθοποιός -όπως έγινε γνωστό- θα απέχει από το πάνελ για δύο εβδομάδες, ενώ δεν είναι σαφές αν θα συνεχίσει να πληρώνεται για αυτό το διάστημα.

Μιλώντας στο «The View» για το Ολοκαύτωμα, η Γούπι Γκόλντμπεργκ υποστήριξε ότι οι διωγμοί δεν είχαν σχέση με τη φυλή και αφορούσαν «δύο ομάδες λευκών ατόμων». Η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός επέμενε ιδιαίτερα στις θέσεις της, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «Δείχνει το πόσο απάνθρωποι μπορεί να γίνουμε απέναντι στον συνάνθρωπό μας». Οι δηλώσεις της – όπως ήταν αναμενόμενο – προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων τόσο στα social media, όσο και σε πολλά αμερικανικά ΜΜΕ. Πολύς κόσμος μάλιστα χαρακτήρισε ανάρμοστες τις δηλώσεις της, υπογραμμίζοντας ότι η 66χρονη ηθοποιός δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο απυρόβλητο και να απολυθεί.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και την επίσημη απολογία της Γούπι Γκόλντμπεργκ, ήρθε και η αντίδραση του ABC News. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (01.02.2022), η 66χρονη ηθοποιός απομακρύνεται προσωρινά από το πάνελ του «The View».

«Παρόλο που η παρουσιάστρια ζήτησε συγγνώμη, της ζήτησα να απέχει για ένα διάστημα προκειμένου να αναλογιστεί τον αντίκτυπο των σχολίων της και να μάθει από αυτόν», αναφέρει η Κιμ Γκόντγουιν, πρόεδρος του ABC News. «Ολόκληρος ο οργανισμός ABC News στέκεται αλληλέγγυος στους Εβραίους συναδέλφους, τους φίλους, την οικογένεια και τις κοινότητες μας» τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι ποτέ εύκολες, αλλά απαραίτητες. Μόλις την περασμένη εβδομάδα παρατηρούσα ότι η κουλτούρα στο ABC News είναι δυναμική, ευγενική, χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό και διαφάνεια. Τα σχόλια της Γούπι δεν ευθυγραμμίζονται με αυτές τις αξίες».

Υπενθυμίζεται ότι στην εκπομπή συζητούσαν για την αφαίρεση του βραβευμένου με Πούλιτζερ κόμικ MAUS από τη διδακτέα ύλη ενός σχολείου στο Τενεσί, με την αιτιολογία ότι περιλαμβάνει βρισιές, γυμνό και απεικόνιση αυτοκτονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω graphic novel αφηγείται τις αναμνήσεις του πατέρα του συγγραφέα του, Art Spiegelman, ο οποίος επιβίωσε από το Ολοκαύτωμα. Στο κόμικ οι Εβραίοι εικονίζονται σαν ποντίκια, ενώ οι Ναζί έχουν μορφή γάτων.

H Γούπι Γκόλντμπεργκ ξεκίνησε την τοποθέτησή της λέγοντας ότι αισθάνεται έκπληξη για το γεγονός ότι κάποιοι ένιωσαν άβολα με το γυμνό και τις βρισιές σε ένα βιβλίο με τόσο σκληρό θέμα. «Αφορά το Ολοκαύτωμα, τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά αυτό δεν σε ενοχλεί;» αναρωτήθηκε.

«Αν είναι να το κάνουμε αυτό, τότε ας είμαστε ειλικρινείς. Επειδή το Ολοκαύτωμα δεν είχε να κάνει με τη φυλή. Όχι δεν είχε σχέση με τη φυλή», συνέχισε η ηθοποιός.

«Κι όμως είχε να κάνει με την πίστη στην ανωτερότητα της λευκής φυλής. Οι στόχοι των διωγμών ήταν Εβραίοι και Ρομά» διαφώνησε η Τζόι Μπεχάρ, συμπαρουσιάστρια του The View, για να της απαντήσει αμέσως η Γούπι Γκόλντμπεργκ ότι αυτές είναι «δύο ομάδες λευκών ατόμων».

Από την πλευρά της, η Σάρα Χάινς υπογράμμισε ότι οι Ναζί δεν έβλεπαν τους προαναφερόμενους πληθυσμούς ως λευκούς.

Ωστόσο, η Γούπι Γκόλντμπεργκ συνέχισε λέγοντας ότι οι συνομιλητές της… «χάνουν την ουσία» και ότι πρέπει να μιλάει κανείς για το Ολοκαύτωμα στις πραγματικές του διαστάσεις, ως ένα παράδειγμα της σκληρότητας που μπορεί να επιδείξει ένας άνθρωπος στον συνάνθρωπό του.

Newsflash @WhoopiGoldberg 6 million of us were gassed, starved and massacred because we were deemed an inferior race by the Nazis.



How dare you minimize our trauma and suffering! pic.twitter.com/nD8drxWpxJ